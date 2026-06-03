André Jardine se va del América y Guillermo Almada tomaría su lugar

Todo parece indicar que el técnico brasileño André Jardine tiene las horas contadas en el América después de que versiones extraoficiales aseguran que el estratega tricampeón de las Águilas no está a gusto por los cambios que se han realizado en el alto mando del equipo de Coapa.

La opción de que Jardine deje el timón del América es tan fuerte que se asegura que el uruguayo Guillermo Almada, actualmente sin equipo después de su paso por el Oviedo de España, tomaría su lugar para el inicio del torneo Apertura 2026.

??¡JARDINE DEJA DE SER TÉCNICO DEL AMÉRICA!#CentralFOX A falta de hacerse oficial, Andre Jardine no es más entrenador del Club América.



?Jardine se despide como el entrenador con más títulos en la historia del América, tras cosechar seis trofeos, incluido un tricampeonato? pic.twitter.com/26JH6Jiq3p — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 3, 2026

Cuando parecía que todo marchaba sobre ruedas en el campamento americanista de cara al torneo Apertura 2026, este rumor ha encendido las alarmas después de que se filtró la versión de que la salida de Héctor González Iñarritú el mes pasado y Diego Ramírez a mitad del torneo pusieron en alerta al técnico que considera que su filosofía no concuerda con la nueva idea de los dirigentes que se harán cargo del equipo.

Los datos proporcionados a La Opinión por una fuente digna de todo crédito dentro del América aseguran que los primeros contactos con el catalán Ferran Reverter, nuevo Director General de Controladora Deportiva Águilas que tomó el sitio de Héctor González Iñarritú, no han sido muy cordiales y que en todo momento los cuestionamientos superan a los reconocimientos por lo que hizo para la organización azulcrema.

Inclusive, se maneja dentro del entorno americanista que Santiago Baños será reubicado en otra área del equipo para dejar el camino libre a Reverter para que tome las decisiones directivas para el nuevo armado de la plantilla, en donde se avecinan algunos cambios.

La persona que proporcionó los datos a esta casa editorial bajo la condición de anonimato asegura que Jardine ha colocado sobre la mesa su decisión de apartarse del equipo y dejar el camino libre para que consigan a un nuevo dirigente que satisfaga sus necesidades y se acomode a la metodología de trabajo que trae el directivo español, que ahora son la moda en el mundo del fútbol.

MOVIMIENTOS EN AMÉRICA ?



Ferrán Reverter, nuevo directivo del América decidió terminar el ciclo de André Jardine.



?Santiago Baños sería reubicado en otra área de Grupo Ollamani

?Almada sería el nuevo DT de las Águilas



Los detalles con @mluiscastillo pic.twitter.com/PQBhUV29h3 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) June 3, 2026

Se asegura que uno de los candidatos a relevar a Jardine es el uruguayo Guillermo Almada, que apenas acaba de dejar la dirección técnica del Oviedo de España y llegaría para armar el plan de trabajo para el próximo torneo, que debe ser de inmediato por la premura del tiempo que existe para su inicio, que está programado para el mes de junio.

La noticia ha corrido como reguero de pólvora, sobre todo porque las cosas parecían calmadas en el América y que tanto el nuevo encargado deportivo del equipo estaba de acuerdo con Jardine, sobre todo por el aporte que dio a esta organización, pero al final han pesado demasiado los cuestionamientos.

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