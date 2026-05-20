Leyenda del América analiza el proceso de André Jardine

Las Águilas del América tuvieron una temporada más compleja de lo habitual. El conjunto de André Jardine no pudo ser protagonista del Clausura 2026 y en los torneos internacionales sigue quedando a deber. Aquivaldo Mosquera, exjugador del conjunto azulcrema, analizó el presente del club.

El conjunto de André Jardine finalizó la ronda regular en el octavo puesto de la clasificación general. Los azulcremas pasaron en el último puesto que otorgaba un cupo a la Liguilla. En el primer escalón de esta segunda fase del campeonato, el América fue superado por los Pumas de la UNAM.

“Yo creo que es importante entender que los ciclos a veces también terminan, y los triunfos. Ojalá pudiéramos estar siempre ganando, es imposible, ni el Real Madrid ni el Barcelona ganan siempre, pero creo que ha habido un cambio en el equipo“, inició Mosquera en unas declaraciones difundidas por Récord.

¿QUÉ OPINA AQUIVALDO DE LA CONTINUIDAD DE JARDINE EN EL AME?



El excapitán del Ame, Aquivaldo Mosquera dijo los ciclos terminan y las victorias también.



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En el contexto continental, las Águilas del América también tuvieron problemas. El conjunto azulcrema fue eliminado por Nashville en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Aquivaldo Mosquera recordó en André Jardine perdió a jugadores importantes para este torneo. Álvaro Fidalgo se marchó en mitad de temporada. El español era una pieza inamovible en el mediocampo.

“Se han ido importantes y eso cambia un poco la estructura y hay que tener también conciencia de eso, de que de esos cambios también viene la adaptación de algunos jugadores, prácticamente son seis meses para uno adaptarse bien al cambio y bueno. Yo creo que hay que darle también tiempo a esa clase de jugadores para que se adapten y puedan mostrar su mejor versión”, agregó.

Últimos torneos de André Jardine

El estratega brasileño fue el gran líder en la obtención del tricampeonato con las Águilas del América. Sin embargo, el Apertura 2025 y el Clausura 2026 han sido dos torneos de bajos rendimientos.

Jardine ha dirigido 38 partidos en sus últimos campeonatos en la Liga MX. El estratega brasileño mantiene un balance de 18 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Al agregar su paso por la Liga de Campeones de Concacaf, Jardine acumularía 3 empates y 1 derrota más.

Hasta ahora se desconoce cuál puede ser el destino de André Jardine en las Águilas del América. El entrenador brasileño aseguró que su continuidad depende exclusivamente de la directiva del club. Jardine ya ha dirigido 162 partidos con el conjunto azulcrema, su proceso más largo en su corta carrera como entrenador.

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