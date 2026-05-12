André Jardine reconoce las dificultades de ser entrenador del América

André Jardine fue uno de los grandes gestores de una etapa dorada en las Águilas del América. El estratega brasileño los llevó a un tricampeonato dentro de la Liga MX. Sin embargo, en la actualidad no están en su mejor momento. Jardine habló sobre su futuro en el conjunto azulcrema.

Los azulcremas vinieron de atrás para igualar un 3-0 en contra que padecían desde los 23 minutos de un doloroso primer tiempo en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de igualar el duelo 3-3 (global de 6-6). Trascendieron los Pumas por posición en la tabla en la fase regular.

Para este Clausura 2026 las Águilas tuvieron muchas dificultades para superar la ronda regular del torneo. No está de más mencionar que para este campeonato el América perdió a Álvaro Fidalgo. Esto pudo haber sido un factor muy influyente en la caída del rendimiento de equipo.

Tras la eliminación, André Jardine fue consultado por su continuidad en las Águilas del América. El estratega brasileño no dejó claro su continuidad en el conjunto mexicano. Jardine puntualizó que la decisión recae en la directiva del equipo.

“El cargo de entrenador del América es siempre una silla muy pesada; siempre estás al servicio y al mando del patrón y del presi. Aquí voy a estar en cuanto ellos me quisieren y piensen que estoy a la altura de este puesto”, dijo el entrenador sudamericano.

América 🦅



André Jardine asegura que este no es el mejor momento para hablar de su continuidad, pero deja entrever que quiere seguir al frente de América y por ello está a disposición del dueño Emilio Azcárraga y el presidente deportivo Santiago Baños.



Tiene un año de contrato. pic.twitter.com/atuukebRGo — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 11, 2026

André Jardine en el América

En junio de 2023, André Jardine asumió la dirección técnica de las Águilas del América. El estratega brasileño venía de un exitoso paso con el Atlético San Luis y conseguir la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hasta la fecha, Jardine ha dirigido 162 partidos en el banquillo azulcrema. El entrenador sudamericano mantiene un registro de 85 victorias, 41 empates y solo 36 derrotas.

André Jardine ha conquistado 6 títulos oficiales con los azulcremas: el tricampeonato con el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; 1 campeón de Campeones en la temporada 2023-2024; 1 Supercopa de la Liga MX en la temporada 2024 y 1 Campeones Cup en 2024.

La principal mancha en el proceso de André Jardine ha sido su desempeño a nivel continental. El brasileño ha dirigido en tres ediciones de la Liga de Campeones de la Concacaf. En 2024 fue eliminado en semifinales por el Pachuca, en 2025 cayeron en cuartos con Cruz Azul y recientemente fueron eliminados en cuartos por Nashville.

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