Pumas elimina al América en un Clásico vibrante; Henry Martín falla penal decisivo en la recta final

Los Pumas de la UNAM protagonizaron una noche llena de emociones al empatar 3-3 ante el América y conseguir su boleto a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, gracias a su mejor posición en la tabla general tras un espectacular 6-6 global.

El gran villano para las Águilas fue el delantero y mundialista Henry Martín, quien falló un penalti al minuto 87 que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas salió arrollador y puso contra las cuerdas al América

El conjunto dirigido por Efraín Juárez arrancó con intensidad total y en apenas 23 minutos ya tenía contra la lona al América con una ventaja de 3-0 que hizo explotar a la afición universitaria.

GOOOOL DE PUMAS ¡GOOOL DE PUMAS A LOS DOS MINUTOS! ⚽🙀



A los DOS minutos, Duarte metió un zurdazo para poner el 1-0#MasQueUnPartido pic.twitter.com/JW8mN5sZ25 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 11, 2026

El español Rubén Duarte abrió el marcador al minuto 3 con un zurdazo tras un tiro de esquina. Más tarde, el brasileño Nathan Silva amplió la ventaja con un remate de cabeza al 13, mientras que Jordan Carrillo firmó el tercero al 23 luego de una asistencia del brasileño Juninho.

¡DOS A CERO! ¡OTRO GOL DE PUMAS! ¡QUE LOCURA! ⚽🔥



Terrible error de la defensa americanista que les cuesta el segundo gol de Pumas pic.twitter.com/ULmRhR2yka — TUDN USA (@TUDNUSA) May 11, 2026

Con ese inicio demoledor, los Pumas hicieron temblar Ciudad Universitaria y parecían tener control absoluto de la serie.

¡TRES A CERO! ¡TRES A CERO! ¡GOOOOL DE PUMAAAASSS! ⚽🔥



Jordan Carillo hizo lo que quiso y anotó el tercer tanto en el partido. ¡Están goleando al América! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/6PambQ6TYE — TUDN USA (@TUDNUSA) May 11, 2026

América reaccionó y Alejandro Zendejas lideró la remontada

Cuando el panorama lucía complicado para las Águilas, el equipo de André Jardine encontró respuesta inmediata. Patricio Salas descontó con un cabezazo al minuto 30 y antes del descanso Alejandro Zendejas convirtió un penalti para acercar al América 3-2.

¡PENAL PARA EL AMÉRICA Y GOOOL DE LAS ÁGUILAS! 🦅🔥



Se marcó una mano dentro del área. Zendejas anotó desde el manchón penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/oEzMFJ4UUb — TUDN USA (@TUDNUSA) May 11, 2026

En la segunda mitad, el conjunto azulcrema dominó la posesión y encontró el empate gracias nuevamente a Zendejas, quien remató de cabeza un centro del uruguayo Brian Rodríguez al minuto 61.

¡GOOOL DEL AMÉRICA! ¡ZENDEJAS LE GANA EL BALÓN AÉREO A KEYLOR! 🦅⚽



¡América ya empató el marcador global! ¡Zendejas anota! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/VqJKYrd3Oa — TUDN USA (@TUDNUSA) May 11, 2026

Con el 3-3 en el marcador y el 6-6 global, la clasificación favorecía a los universitarios por su mejor ubicación en la fase regular del torneo.

Henry Martín falla penalti y sentencia la eliminación azulcrema

El momento decisivo llegó en el minuto 87. El América tuvo en los pies de Henry Martín la oportunidad de conseguir el gol de la clasificación, pero el delantero estrelló su disparo desde el punto penal en el poste.

¡HENRY MARTIN FALLA DESDE LOS ONCE PASOS! ¡KEYLOR ATAJA EL PENAL AL MINUTO 86! ❌🔥😱



¡Qué locura de partido! ¡Madre mia! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/mQJOm9z4Qg — TUDN USA (@TUDNUSA) May 11, 2026

La falla silenció a los seguidores azulcremas y terminó marcando el desenlace de una de las series más emocionantes de la Liguilla del Clausura 2026.

Pumas y Efraín Juárez están en Semifinales: así reaccionó el estratega felino tras la falla de Henry Martín desde el manchón penal ⚽🔥



📹@ValGonzalez23#MasQueUnPartido por @MiCanal5, TUDN y @VIX pic.twitter.com/yr5bXxEgyl — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

Pumas enfrentará a Pachuca en semifinales

Tras dejar fuera al América, los Pumas UNAM ahora se medirán ante Pachuca en las semifinales del torneo.

Los Tuzos llegaron a la siguiente ronda después de vencer 2-0 a Toluca y cerrar la eliminatoria con un contundente 3-0 global, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la fase final.

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