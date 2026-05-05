El América se salvó de perder en la mesa por alineación indebida vs. Pumas

Las Águilas del América se salvaron de perder en la mesa con marcador de 3-0 por alineación indebida en el segundo tiempo del juego contra los Pumas de la UNAM al considerar la Comisión Disciplinaria que no se cometió una irregularidad flagrante y que la sanción solo fue una aportación económica.

Dicha determinación generó y levantó demasiado polvo al considerar la opinión pública que se favorecía al América debido a sus nexos políticos y a su poder en el fútbol de México, pero al final todo se debió a la reglamentación establecida que contempla estas eventualidades cuando el defensa Miguel Vázquez fue relevado en el minuto 60 por Thiago Espinosa, que finalmente relevó al uruguayo Sebastián Cáceres, implicado en el protocolo de conmoción cerebral.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

La raíz de todo este embrollo se debió a que los Pumas de la UNAM presentaron una inconformidad en que constaba que Vázquez iba a ser relevado por Thiago Espinoza y que inclusive el zaguero de los cremas ya había abandonado el campo de juego y se regresó para que el jugador relevado fuera el charrúa Cáceres cuando el reglamento contempla, en caso de un caso de conmoción o fuerza mayor, el cambio azul, que es una modificación extra.

En su reclamo, la responsabilidad total fue del silbante Luis Enrique Santander y sus asistentes Michel Espinoza y Enrique Bustos, así como del cuarto oficial Maximiliano Quintero, que no realizaron el protocolo de las sustituciones en forma adecuada.

La Comisión de Árbitros detectó una omisión a la hora de hacer los cambios, la cual no corresponde a los supuestos normativos de la alineación indebida previstos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga MX.

Por tal omisión, América se hizo acreedor a una multa por parte de la Comisión de Árbitros por no respetar el número de oportunidades o momentos de sustituciones previstas.

BIENVENIDOS nuevos seguidores de X, les dejo el adelanto del episodio 301 de M96' con una explicación clara y corta de la alineación indebida del América VS Pumas (EL VIDEO COMPLETO SE ESTRENA EN unos minutos en mi canal de Youtube) pic.twitter.com/JjnYrfRYut — Jorge Del 96' (@Jorge_del_96) May 4, 2026

En el caso del cuerpo arbitral, el cual fue liderado por Luis Enrique Santander, la Comisión de Árbitros de la FMF estudiará el caso y determinará la responsabilidad que tuvieron, pero realmente se hizo más escándalo por el propio desconocimiento de la directiva de Pumas del reglamento de sustituciones y de lo que implicaba el protocolo de conmoción cerebral que sufrió el defensa Cáceres del América.

Dentro de todo este embrollo reglamentario, se hizo mucho más ruido debido a que los propios asistentes de André Jardine en el América, como su compatriota Paulo Rodrigues y Phelipe Leal, interpretaron que con la salida de Miguel Vázquez se quedaban sin cambios para relevar al conmocionado Sebastián Cáceres e hicieron regresar al campo de juego a Vázquez cuando ya lo había abandonado.

Ese hecho dio pie a la protesta de Pumas, pero ninguno de los dos equipos recordó que en caso del protocolo de conmoción existe la opción del cambio azul y que ingrese otro jugador por el que tuvo que salir debido a esta contingencia y que está establecido en el procedimiento de sustitución en las reglas de juego (regla 3-1, 3-2 y 3.3).

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