Los Pumas dejan vivir a las Águilas en el Azteca y todo se definirá en la vuelta

El América protagonizó una reacción casi milagrosa en casa al empatar 3-3 frente a Pumas UNAM, luego de estar abajo por dos goles en el marcador, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El duelo dejó la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta, tras un encuentro marcado por errores defensivos, penales y momentos de alta intensidad.

América reacciona tras un inicio complicado

El partido comenzó cuesta arriba para el América, que apenas al minuto 5 ya perdía 0-1 tras un error en la salida que fue aprovechado por el brasileño Juninho con un disparo desde fuera del área.

¡GOOOOL DE PUMAS! ¡GOOOL DE PUMAS! ⚽😼



Juninho aprovecha el error de Borja para abrir el marcador a los 4min#MasQueUnPartido pic.twitter.com/nvFcXBpZdp — TUDN USA (@TUDNUSA) May 3, 2026

La respuesta de las Águilas llegó rápido. Al minuto 13, Isaías Violante marcó el empate 1-1, devolviendo la esperanza a los locales en un duelo que prometía emociones.

¡AMÉRICA EMPATA EL PARTIDO! ¡GOOOOL DE VIOLANTE! ⚽🔥



Gran asistencia de Salas para Violante quien pone el 1-1 #MasQueUnPartido pic.twitter.com/c7Sn4XTjvb — TUDN USA (@TUDNUSA) May 3, 2026

Pumas aprovecha errores y toma ventaja

Antes del descanso, Pumas UNAM volvió a golpear. Al minuto 43, otro error defensivo del América permitió que Uriel Antuna pusiera el 1-2 con un remate preciso.

¡APARECIÓ ANTUNA! ¡GOL DEL BRUJO! 🧙⚽



Antuna llegó de atrás para rematar después de un rechazo de Cota #MasQueUnPartido pic.twitter.com/i245KbH39o — TUDN USA (@TUDNUSA) May 3, 2026

Ya en la segunda mitad, los felinos ampliaron la ventaja al 52′ gracias a Jordan Carrillo, quien sorprendió con un disparo desde fuera del área para el 1-3.

¡GOLAZO DE PUMAS! ¡GOLAZO DE CARRILLO! 🥵⚽



Tremenda anotación de Pumas para el 1-3. ¡Quieren golear en la Ida! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/wn7fgVA1d2 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 4, 2026

Con Keylor Navas como figura en la portería, el conjunto universitario parecía tener el control del partido.

Penales y reacción de América cambian el rumbo

El América no bajó los brazos y adelantó líneas en busca de la remontada. La presión rindió frutos al minuto 78, cuando Henry Martín convirtió un penalti tras una falta de Adalberto Carrasquilla.

¡HENRY LA BOMBA MARTÍN! ¡GOOOL DEL AMÉRICA!💣⚽



Henry Martín anota desde los once pasos. ¡Qué partidazo estamos viendo! pic.twitter.com/DkdePskQcH — TUDN USA (@TUDNUSA) May 4, 2026

Cinco minutos después, otro penalti a favor de las Águilas cambió el rumbo del encuentro. Alejandro Zendejas ejecutó con precisión y engañó a Keylor Navas para firmar el 3-3 definitivo.

¡OTRO PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOL DE ZENDEJAS DESDE LOS ONCE PASOS! 🔥⚽



Terrible error de Pumas en el área. Zendejas anota desde el manchon penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/HuDSZlZFDz — TUDN USA (@TUDNUSA) May 4, 2026

Serie abierta rumbo a la vuelta

Con el empate, la eliminatoria entre América y Pumas UNAM queda completamente abierta para el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026.

El próximo encuentro se disputará en casa de Pumas, donde ambos equipos buscarán el boleto a las semifinales en una de las series más atractivas de la Liga MX.

El empate deja sensaciones encontradas: por un lado, la capacidad de reacción del América; por otro, la oportunidad que dejó escapar Pumas UNAM tras tener una ventaja de dos goles.

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