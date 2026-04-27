Cruz Azul es el equipo de la temporada 2025-26 y gana un millón de dólares que se repartirán los jugadores

Cruz Azul vuelve a dar de qué hablar en la Liga MX, no solo por su rendimiento deportivo, sino por una decisión que ha generado impacto: el club ganó 1 millón de dólares como premio al equipo más constante del año futbolístico 2025-2026… y lo entregará íntegro a sus jugadores.

La Máquina Cementera cerró la temporada como líder en el acumulado anual, consolidando un proyecto basado en la regularidad y el rendimiento sostenido.

Cruz Azul lidera el año futbolístico y gana el premio del millón

La consistencia tuvo recompensa. Cruz Azul sumó un total de 68 puntos en el año futbolístico, producto de:

35 puntos en el Apertura 202 5

5 33 puntos en el Clausura 2026

Con esta cifra, el conjunto celeste superó a sus principales perseguidores:

Toluca con 67 puntos

con 67 puntos Guadalajara con 65 puntos

Este logro convierte a Cruz Azul en el equipo más dominante en la tabla acumulada de la Liga MX.

Decisión clave: el premio de 1 millón será para los jugadores

En un gesto que refuerza la unión del vestidor, la directiva encabezada por Víctor Velázquez decidió que el premio económico sea repartido entre los futbolistas.

De acuerdo con información confirmada por ESPN, el propio directivo visitó al plantel en La Noria semanas atrás para dejar clara la motivación:

“Víctor Velázquez visitó al equipo para confirmarles que en caso de ganar el premio sería para ellos”, mencionó la cadena deportiva.

La noticia generó un impulso extra en el grupo, que vivió con intensidad el partido clave ante Necaxa, donde se terminó de sellar el objetivo con el 4-1 final.

Un triunfo que se celebró como título

La tensión fue evidente durante el encuentro decisivo. Con el marcador empatado 0-0 al final del primer tiempo, los jugadores de Cruz Azul mostraban nerviosismo, conscientes de lo que estaba en juego.

Tras conseguir la ventaja al minuto 52 con el gol de José Paradela, la reacción fue inmediata: celebración colectiva, desahogo emocional y unión en el campo, reflejando la importancia del logro.

En conferencia de prensa, el auxiliar técnico Joel Huiqui evitó hablar directamente del incentivo económico, pero dejó entrever su relevancia: “el triunfo tenía un valor especial“, dijo, aunque no mencionó el premio del millón.

Cruz Azul, el rey de la regularidad en la Liga MX

Este reconocimiento no es casualidad. Cruz Azul logró ser el equipo con más puntos por segundo año consecutivo, ya que en la temporada 2024-2025 también dominó la clasificación anual.

Aquel logro se dio bajo la dirección de Vicente Sánchez, consolidando una etapa de estabilidad y alto rendimiento para el club.

Por segundo año consecutivo…



LA MÁQUINA ES EL EQUIPO DE LA TEMPORADA 🚂 pic.twitter.com/RRyb6dg8Cb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 27, 2026

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