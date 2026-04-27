Revelan fechas y horarios oficiales de los cuartos de final de la Liga MX

La Liga MX encendió la cuenta regresiva para la Liguilla del Clausura 2026 al hacer oficiales las fechas y horarios de los cuartos de final, una de las fases más esperadas del futbol mexicano.

A través de un comunicado, el organismo confirmó no solo el calendario completo, sino también ajustes importantes como el cambio de sede en la serie de Cruz Azul vs. Atlas, además de una programación poco habitual para evitar conflictos con la Copa de Campeones de la Concacaf.

Fechas y formato de los cuartos de final de la Liga MX

La Liguilla Clausura 2026 se jugará en fines de semana consecutivos:

Ida: sábado 2 y domingo 3 de mayo

sábado 2 y domingo 3 de mayo Vuelta: sábado 9 y domingo 10 de mayo

A diferencia de otras ediciones, no habrá partidos entre semana, debido a la participación de Tigres y Toluca en semifinales del torneo de la Concacaf.

Horarios oficiales de los cuartos de final

Pumas vs. América

Ida (Estadio Banorte): domingo 3 de mayo – 7 pm ET / 4 pm PT

domingo 3 de mayo – 7 pm ET / 4 pm PT Vuelta (Estadio Olímpico Universitario): domingo 10 de mayo – 9:15 pm ET / 6:15 pm PT

Chivas vs. Tigres

Ida (Estadio Universitario): sábado 2 de mayo – 9 pm ET / 6 pm PT

sábado 2 de mayo – 9 pm ET / 6 pm PT Vuelta (Estadio Akron): sábado 9 de mayo – 9:07 pm ET / 6:07 pm PT

Cruz Azul vs. Atlas

Ida (Estadio Jalisco): sábado 2 de mayo – 11:15 pm ET / 8:15 pm PT

sábado 2 de mayo – 11:15 pm ET / 8:15 pm PT Vuelta (Estadio Banorte): sábado 9 de mayo – 11:15 pm ET / 8:15 pm PT

Nota: La vuelta se jugará en el Estadio Banorte, y no en el Cuauhtémoc como en torneos anteriores.

Pachuca vs. Toluca

Ida (Estadio Nemesio Diez): domingo 3 de mayo – 9:15 pm ET / 6:15 pm PT

domingo 3 de mayo – 9:15 pm ET / 6:15 pm PT Vuelta (Estadio Hidalgo): domingo 10 de mayo – 7 pm ET / 4 pm PT

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Contexto: así llegan los equipos a la Liguilla

El panorama deportivo también añade intensidad a los cruces:

Pumas terminó como líder general tras un torneo en el que solo perdió una vez (contra Toluca).

terminó como líder general tras un torneo en el que solo perdió una vez (contra Toluca). América avanzó como octavo, pero domina el historial contra Pumas en Liguilla.

avanzó como octavo, pero domina el historial contra Pumas en Liguilla. Chivas y Tigres (2 y 7 en la tabla) protagonizan una rivalidad reciente con finales incluidas.

(2 y 7 en la tabla) protagonizan una rivalidad reciente con finales incluidas. Cruz Azul y Atlas (3 y 6) tienen cuentas pendientes en fases finales.

y (3 y 6) tienen cuentas pendientes en fases finales. Toluca parte con ventaja histórica sobre Pachuca (4 y 5).

El duelo más mediático será el Pumas vs. América, una serie con amplio historial donde las Águilas han ganado cinco de siete eliminatorias, aunque esta vez Pumas pinta como favorito al sumar la mayor cantidad de puntos (36), ser el equipo más goleador (34) y tener la mejor diferencia de goles en el torneo (17).

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