Gabriel Milito dice que Chivas puede llegar a un nivel más alto después del triunfo de 5-0

Las Chivas de Guadalajara viven un momento brillante en el Clausura 2026, pero su entrenador, Gabriel Milito, dejó claro que el equipo aún está lejos de su techo. Tras la contundente goleada 5-0 sobre Puebla, el estratega argentino encendió el debate al asegurar que, pese al liderato, el plantel puede rendir todavía más.

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Con doblete de 'Cotorro' y goles de @Richymarin19, Brian Gutiérrez y Camberos, además del aliento hasta el final de nuestra afición, seguimos con paso firme en el @EstadioAKRON y en el liderato general. #MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/cDpFdhwJOD — CHIVAS (@Chivas) April 19, 2026

Gabriel Milito exige más a Chivas pese al liderato del Clausura 2026

El técnico rojiblanco fue contundente en su análisis tras el partido, dejando en claro que la ambición es clave en este momento del torneo.

“Hay que tener la ambición de siempre ir por algo más. Estamos haciendo un gran campeonato pero también podemos tener más regularidad. Si bien estoy contento, no me conformo con lo que venimos haciendo“, dijo en conferencia de prensa.

Con este mensaje, Gabriel Milito refuerza una de las principales palabras clave del proyecto: ambición Chivas Clausura 2026, en busca de llegar en su mejor versión a la Liguilla.

Gabriel Milito en Conferencia de Prensa | Chivas vs Puebla | Jornada 15 Clausura 2026 https://t.co/tjKwMYsh28 — CHIVAS (@Chivas) April 19, 2026

Goleada de Chivas y liderato sólido en el Clausura 2026

El Guadalajara firmó una de sus actuaciones más dominantes del torneo al golear 5-0 al Puebla. Con doblete de Bryan González y anotaciones de Ricardo Marín, Bryan Gutiérrez y Hugo Camberos, el equipo se consolidó como líder del Clausura 2026, con ventaja de tres puntos sobre Pachuca.

Además, el Rebaño Sagrado alcanzó cifras históricas:

34 puntos en el Clausura 2026

11 victorias en torneos cortos

Invicto como local

Estos números posicionan a Chivas líder Clausura 2026 como una de las principales tendencias de búsqueda entre aficionados.

Milito respalda a Armando González pese a su sequía goleadora

Otro de los temas clave fue la falta de gol reciente de Armando González, actual líder de goleo, quien suma dos partidos sin anotar. Sin embargo, el entrenador descartó cualquier preocupación.

“Es un goleador implacable y volverá. Ya veremos si es con nosotros o si es con la selección, pero donde juegue, seguro goles va a tener. Es un jugador con un instinto diferente”, declaró.

Chivas busca romper récord histórico y llegar fuerte a la Liguilla

El momento del Guadalajara es histórico. El equipo ya igualó su mejor marca de puntos en torneos cortos y tiene dos partidos más para superarla.

“Siempre se puede ir por algo más. Es importante el récord de puntos o de victorias en casa, porque refleja el esfuerzo de los jugadores. Pero seguimos en un proceso de construcción. Un equipo siempre debe tener ambición, siempre hay cosas para mejorar y no hay un límite, el límite lo pone uno. No me pongo techo”, afirmó Milito.

El conjunto rojiblanco enfrentará a Necaxa y Xolos en el cierre del torneo, con la mira puesta en romper todos los registros.

Rotaciones, bajas y decisiones clave rumbo a la Liguilla

De cara al cierre del campeonato, Gabriel Milito analiza posibles rotaciones debido a las convocatorias a la Selección Mexicana, lo que podría afectar al plantel en la fase final.

“Es una posibilidad, lo era hoy también. Recién terminó el partido, tenemos una semana corta, debemos ir a Necaxa a hacer un gran juego y cerrar en casa para llegar con confianza a los playoffs. Todos son opciones”, explicó.

Además, destacó el caso del arquero Óscar Whalley, quien comienza a tomar ritmo competitivo.

“Queríamos que Óscar jugara hoy. Aún no hemos decidido qué pasará en los dos últimos partidos, pero necesitaba minutos. Es un gran arquero, una posición muy específica, y hoy tenemos un arquero extraordinario como Tala. Necesitamos que vaya jugando porque lo vamos a necesitar pronto”, sentenció.

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