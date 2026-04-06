Chivas empata a Pumas de último minuto con un polémico penal en el partido más vibrante de la jornada

El Guadalajara salvó el invicto en la cima del Clausura 2026 de la Liga MX gracias a un agónico empate 2-2 frente a Pumas UNAM, con un polémico penal convertido por Armando González en el minuto 90+12.

El delantero mexicano se consolidó como figura del torneo y pieza clave en el liderato de las Chivas, tras firmar un doblete en un duelo lleno de tensión y emociones.

¡FINAL DE LOCURA! 🤯😎 Chivas se salvó de último minuto frente a Pumas en Guadalajara. Revive aquí los mejores momentos del partido de la jornada. #ChivasPumas #FOXLigaMX pic.twitter.com/vltCdU4mZ3 — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 6, 2026

Armando González, héroe de Chivas y líder de goleo

El joven atacante Armando González volvió a demostrar su impacto en la Liga MX, anotando los dos goles del Guadalajara y alcanzando los 12 tantos, cifra que lo coloca como líder de goleo.

Su actuación no solo rescató un punto valioso, sino que también lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol mexicano rumbo al próximo Mundial.

Chivas vs Pumas: partido dramático y lleno de polémica

El encuentro tuvo de todo. Aunque el Guadalajara dominó la primera mitad, fue Pumas UNAM quien pegó primero con un gol de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo.

En la segunda parte, las Chivas reaccionaron y comenzaron a presionar intensamente hasta encontrar recompensa con el protagonismo de “La Hormiga” González.

El momento decisivo llegó en tiempo agregado, cuando un penal polémico fue señalado a favor del Guadalajara, mismo que Armando González convirtió para sellar el 2-2 definitivo.

Guadalajara se mantiene líder del Clausura 2026

Con este resultado, el Guadalajara alcanzó 31 puntos, producto de 10 victorias, un empate y dos derrotas, consolidándose en la cima del torneo tras 13 jornadas.

Las Chivas mantienen una ventaja de cuatro puntos sobre Cruz Azul, que cayó 1-2 ante Pachuca, complicando su persecución por el liderato.

Pese a la derrota, Cruz Azul se mantiene en la segunda posición, seguido por el campeón Toluca, que también tropezó tras perder 1-0 ante Querétaro con gol de Alí Ávila.

Por su parte, Pachuca se ubica en el cuarto lugar con 25 unidades, mientras que Pumas UNAM cierra el Top 5 del Clausura 2026.

Chivas confirma su candidatura al título

El Guadalajara continúa demostrando solidez en la Liga MX, con un equipo que sabe reaccionar en momentos clave y que cuenta con un goleador en gran forma como Armando González.

El empate ante Pumas UNAM deja sensaciones encontradas, pero reafirma a las Chivas como uno de los principales candidatos al título del Clausura 2026.

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