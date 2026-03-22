América cometió un penalti infantil y Pumas los noquea en el último minuto: 1-0

Una falta infantil del defensa colombiano Cristian Calderón le costó muy caro al América, ya que fue el camino para la derrota de último minuto con el penal anotado por el paraguayo Robert Morales que le permitió a los Pumas de la UNAM alzarse con la valiosa victoria 1-0

Cuando parecía que todo estaba planchado para un empate más de esta rivalidad que nació hace 42 años, cuando las Águilas vencieron en tres encuentros para coronarse en la temporada 1984-85 en una accidentada final que costó la vida a ocho personas por un exceso de aficionados en el túnel 29 del estadio Olímpico Universitario.

🚨 ¡GOOOOOOOOOL DE LOS PUMAS! 🔥🔥🔥¡PENAL sobre el Memote en los ÚLTIMOS MINIUTOS y la Pantera Morales manda el balón al fondo de la red! 🤯⚽💥



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A partir de ahí se ha generado una gran rivalidad que abarca hasta las categorías de desarrollo de ambas organizaciones y este sábado 21 de marzo no fue la excepción con la pasión y expectación que generó el encuentro por el buen momento de los felinos y los problemas que vive el América.

Esta diferencia de nivel de juego no se notó en el terreno de juego y ambos equipos se brindaron en busca de la victoria, donde América apostó por la potencia de Brian Rodríguez y la velocidad de Alejandro Zendejas, tratando de que Patricio Salas pudiera encontrar alguna acción generada desde mediocampo por el brasileño Raphael Veiga.

🚨 ¡ERES ENORME, RODOLFO COTA! 🦅🔥 El arquero americanista se hizo GIGANTE y evitó el gol de Pumas 🤯👏



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Mientras que los felinos fueron al ataque por conducto de Juninho y de Guillermo Martínez, apoyados en la labor de Robert Morales y de Adalberto Carrasquilla, que tuvieron quizá más fuerza contra la meta de las Águilas defendida por Rodolfo Cota.

El encuentro fue un toma y daca en la mayor parte del encuentro, pero Pumas tuvo más sensación de peligro, al grado de que el brasileño Juninho estrelló un balón en un poste en un contragolpe, pero quizá al carioca le faltó un elemento de más habilidad como Jordan Carrillo; pero el técnico Efraín Juárez decidió apostar por Rodrigo López y Alan Medina para tener más fuerza en bloque.

🚨 ¡EL POSTE SALVA AL AMÉRICA! 😱🔥 ¡Juninho había quedado mano a mano pero su disparo impactó en el palo! ❌😳



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Así el duelo se fue hasta la segunda mitad con una paridad llena de adrenalina y cuando se pensaba que el encuentro terminaría en empate, de pronto Guillermo Martínez se metió al área por el costado derecho y ahí, al disputar el esférico, fue empujado por el defensa Cristian Calderón, que obligó al árbitro César Ramos a checar en el VAR y ahí marcar la pena máxima que Robert Morales convirtió en gol con un disparo engañando al portero Robert Morales en el minuto 90+5.

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