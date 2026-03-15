Pumas arrebata la victoria a Cruz Azul enmedio de polémica arbitral: 2-2

El árbitro Daniel Quintero Huitrón no soportó la presión de un duelo con tanta expectación y rivalidad entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul, donde al final sus marcaciones impactaron el resultado final de empate 2-2 en un intenso duelo de la fecha 11, donde los felinos se recuperaron de dos goles en contra.

Quintero marcó primero un rigorista penal con un inexistente empujón en el área contra Cruz Azul en la segunda mitad que le abrió el camino a los Pumas para venir de atrás y quitarse una desventaja de dos goles, y después el mismo nazareno compensó su falla en el penal con la expulsión del zaguero de Pumas, el brasileño Nathan Silva, que dejó a la escuadra universitaria con un hombre menos, pero que en los hechos no lo sufrieron y terminaron por arrebatar el triunfo a los celestes.

Pumas mantuvo el empate en un lance heroico de la última jugada del portero Keylor Navas, que le quitó un gol hecho en remate de cabeza de Amaury García, que tuvo las peores intenciones para dejar tirados en el campo a los felinos y echar a perder su reacción.

🚨 ¡SE VA EXPULSADO! 😨😰 Nathan Silva se va a las regaderas por doble amarilla, y Pumas se queda con 10 jugadores 😱



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La reacción de Pumas vino en la segunda mitad a partir del minuto 61 cuando Guillermo Martínez se cayó en el área supuestamente por un claro empujón y sin duda del defensa colombiano Willer Ditta, pero que realmente debió checar con el VAR y no lo hizo, manteniendo la pena máxima que ejecutó el brasileño Juninho para colocar el marcador 2-1.

¡GOOOOOL DE LOS PUMAS! 🤩🤩 Se marcó penal para los Universitarios y Juninho no falló la pena máxima ⚽🔥



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Porque en la primera mitad Cruz Azul después de 15 minutos de sustos y sobresaltos por la intensidad de los Pumas, dominó la primera mitad con los goles de Nicolás Ibáñez al minuto 34 en remate de cabeza y después Carlos Rodríguez en una triangulación de gente grande que puso a los felinos contra la pared.

🤩 ¡GOLAZO DE CRUZ AZUL! ¡Pita, pita, Maquinita! 🚂⚽⚽ Charly Rodríguez la mandó a guardar y ojito con su festejo 😬😬



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Precisamente en la segunda mitad, Juninho hizo el gol de la reacción felina y después Uriel Antuna en un gran pase de Rodrigo López que provocó el autogol del portero Andrés Gudiño después de resbalarse y no llegar a tiempo para quedarse con el balón, sino provocar que le rebotara ante la presión del excruzazulino Uriel Antuna, que terminó por generar el empate 2-2.

¡GOOOOOOOL de Cruz Azul! 🚂🔥🔥 Nico Ibáñez hace el primer gol del partido y la 'Maquinola' ya le gana a Pumas 🤩🤩🤩🤩



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Cruz Azul regresó el alma al cuerpo y por poco se lleva la victoria con un remate de Amaury García que el portero tico Keylor Navas logró sacar a tiro de esquina, pero que al final el encuentro ya había sido tocado por el polémico trabajo del silbante Quintero Huitrón, a quien le quedó grande el partido.

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