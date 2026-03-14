Carlos Hermosillo responde a Álvaro Angulo: “Pumas es un equipo chico con estadio”

En vísperas de un duelo más entre Pumas y Cruz Azul, el histórico exceleste Carlos Hermosillo le puso sabor al duelo en CU que el colombiano Álvaro Angulo definió como casa de los felinos y que dio paso a la crítica del excruzalino al señalar que la UNAM es un equipo chico con estadio.

La raíz de la discusión fueron las declaraciones de Angulo hace tres días cuando fue cuestionado sobre el poder que logró consolidar la Máquina Celeste con una racha de 25 partidos sin perder en el estadio Olímpico Universitario que rentaron por dos torneos y que generaron comentarios de que le había robado la localía a los felinos.

Calentando el partido🔥



Carlos Hermosillo lanzó un dardo a los Pumas previo a su partido con Cruz Azul, aseguró que no son un equipo grande pese a que tienen estadio, cosa que la Máquina adolece. 🏟️⚽😱 pic.twitter.com/FcgfHYju8L — SoyReferee (@SoyReferee) March 14, 2026

En donde el propio Angulo dijo lo contrario y expuso que, al final de cuentas, el estadio siempre será de Pumas y este sábado lo demostrarán minimizando los números de los cementeros en este inmueble en Ciudad Universitaria.

“Eso es lo más lindo del futbol, ese picante. CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Así que nuestra afición lo sienta propio. Venimos humildemente trabajando. Al final, Cruz Azul, cuando se siente favorito, ganarle el sábado será más satisfactorio. CU siempre será casa de Pumas”, declaró Angulo.

La respuesta de Hermosillo

Enterado de las declaraciones de Angulo, el ahora analista de Fox Sports, no tardó en responder con molestia y definió las declaraciones del jugador de Pumas como una falta de respeto al Cruz Azul, por lo cual, ni tardo ni perezoso, juzgó a los felinos como equipo chico.

“Pumas es un equipo chico con estadio. Qué lástima, es un equipito, así que me parece que he visto un lindo gatito. Que ganen primero, dedíquense a entrenar, a hablar de futbol”, expresó la leyenda viviente de la Máquina.

El talento de Fox Sports también dijo que el equipo universitario ha tenido una mejoría bajo el mando de Efraín Juárez, aunque insistió en que antes de lanzar declaraciones deberían concentrarse en lo que ocurre dentro del terreno de juego.

¡CU ES DE PUMAS, NO DE CRUZ AZUL! 😎



Álvaro Angulo le mandó un recadito a los cementeros de cara al partido de este sábado. 😛



VIDEO COMPLETO: https://t.co/C8GwlIqLQz



¡Será un partidazo! pic.twitter.com/2nRfRyVZri — Análisis Puma (@AnalisisPuma) March 12, 2026

Para finalizar, Hermosillo le recomendó al jugador colombiano de Pumas que mejor hable en la cancha, pues hasta el momento nadie de los jugadores de Cruz Azul ha dicho algo contra los felinos.

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