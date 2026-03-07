Pumas acabó con cinco años de sequía en casa del Necaxa: 0-1

De nada le sirvió al Necaxa reaccionar en el segundo tiempo para despojarse del dominio territorial en los primeros 45 minutos de los Pumas de la UNAM, pues al final, con un gol de Guillermo Martínez al minuto 82, la escuadra felina se quitó un dominio necaxista en casa de los últimos cinco años.

La anotación del llamado Memote Martínez en una pelota parada en tiro libre cobrado por el panameño Adalberto Carrasquilla terminó por desnudar las fallas defensivas que a lo largo de todo el partido estuvieron cometiendo los necaxistas y que al final de cuentas les cobraron una costosa factura.

Porque Pumas demostró que, no obstante la derrota de la jornada pasada en casa a manos del bicampeón Toluca, están atravesando una buena racha que los afianzó en el tercer lugar con 19 puntos, solo detrás del Cruz Azul en el liderato con 22 puntos y el Toluca con 21 unidades.

La victoria de los Pumas dejó atrás una racha negativa de cuatro derrotas en los últimos cinco juegos en el estadio Victoria, ya que el cuadro universitario logró su última victoria en este escenario en el torneo Clausura 2021 cuando en la fecha 14 se impusieron 0-1 con gol del mexicano Juan Pablo Vigón cuando los felinos eran dirigidos por el argentino Andrés Lillini y los necaxistas por Memo Vázquez que ha sonado con insistencia como posible relevo de Efraín Juárez en el timón del equipo de la UNAM.

Ahora simplemente Pumas aprovechó un error del Necaxa cuando menos se esperaba y en el momento que habían logrado un duelo de toma y daca contra los universitarios en la segunda mitad, después de que en el primer lapso estuvieron a punto de ser superados por llegadas de Jordan Carrillo, del paraguayo Robert Morales, del los brasileños Nathan Silva y Juninho, así como del panameño Adalberto Carrasquila, pero que el portero argentino Luis Unsaín se colgó la etiqueta de héroe al sacar por lo menos dos opciones claras de gol.

Inclusive, Unsaín sacó el disparo increíble a quemarropa de Silva en un lance felino y después, a mano cambiada, le quitó un gol hecho a Jordan Silva cuando todo mundo cantaba el gol universitario en una gran noche del guardameta local, pero que al final no tuvo eco de sus compañeros.

Pero Necaxa no aprovechó las llegadas de los argentinos Tomás Badaloni, Lorenzo Faravelli y Javier Ruiz, para que al minuto 82, Memo Martínez pusiera el punto de quiebre del encuentro con el gol de cabeza sin marca alguna en el área que decidió el partido.

