José Caicedo se va de Pumas a Portland Timbers y Keylor Navas inició charlas para renovar

Los Pumas de la UNAM tuvieron un jueves muy movido al confirmarse que el colombiano José Caicedo dejará la organización felina para defender los colores del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), mientras el portero costarricense Keylor Navas inició negociaciones para renovar su contrato.

Lo que en los días pasados fue un rumor que todo mundo negó en la organización universitaria poco a poco fue tomando fuerza hasta concretarse la partida del jugador colombiano, sobre todo porque en los últimos meses perdió protagonismo bajo el mando del técnico Efraín Juárez.

🚨Pumas vendió a José Caicedo a Portland. Todos los detalles de su salida, aquí. ⬇️

🤝 @Brian_BA9 https://t.co/TA4r8KiyRC pic.twitter.com/i8RbTCHCx8 — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 5, 2026

Frente a esta situación, los representantes del jugador se dieron a la tarea de buscar alternativas hasta encontrar una buena oferta del Portland Timbers, un equipo que en el pasado torneo fue eliminado en la primera ronda de los playoffs a manos del San Diego FC.

Caicedo poco a poco fue perdiendo protagonismo y quedó fuera del plantel ante el divorcio que tuvo con los aficionados, al grado de que pedían su salida de la organización y poco a poco fueron orillando al cuerpo técnico a no tomarlo en cuenta hasta que llegó la oferta del fútbol de Estados Unidos.

El futbolista colombiano solo jugó cuarenta minutos en el actual campeonato y esto le fue generando la animadversión de los aficionados felinos, al grado de que el capitán del equipo, el costarricense Keylor Navas, tuvo que salir a apoyarlo públicamente ante los cuestionamientos de los aficionados.

¡LA RENOVACIÓN DE KEYLOR ESTÁ CERCA!



Tal como mediotiempo lo reveló hace algunas semanas, Keylor Navas ha externado su claro deseo de permanecer en los Pumas pues fuentes revelaron a este medio que “se encuentra encantado en México” y que “se visualiza jugando a futuro” con los… pic.twitter.com/YBoZPw7WAy — MedioTiempo (@mediotiempo) March 5, 2026

Mientras que el portero Navas empezó sus charlas de renovación con el guardameta tico para el próximo torneo y se espera que al final haya un acuerdo entre ambas partes, aunque en el caso de los Pumas de la UNAM no suelen hacer contratos a largo plazo y es lo que intenta el exportero del Real Madrid y del Paris Saint Germain.

Frente a todos estos temas, en el periódico AS México se asegura que existe un rompimiento total entre la dirección deportiva a cargo de Antonio Sancho con el técnico Efraín Juárez y eso está generando confusión dentro de la organización felina, más allá de que en el terreno de juego están luchando con 16 puntos en la tabla.

La pugna de poder en Pumas ha trascendido entre los aficionados que empiezan a molestarse con el plantel, sobre todo después de la derrota del pasado martes cuando cayeron con Toluca 3-2 después de que en dos ocasiones estuvieron arriba en el marcador.

Hasta el momento, Efraín Juárez y compañía, sin embargo, ocupan el puesto 5 de la tabla general con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y la mencionada derrota con 17 goles a favor por 10 en contra y su próximo rival serán los Rayos del Necaxa este viernes en el Estadio Victoria de Aguascalientes, Aguascalientes.

"Hay un rompimiento interno que está jodiendo a Pumas" 🤯🔥



🤓☝️ @AlejandroGomezA habla en 'El Jefe y El Máster' sobre las diferencias entre Antonio Sancho y Efraín Juárez en el tema de José Luis Caicedo ❎🐾



📽️: @Chrisrcor pic.twitter.com/fQJLGYvLWl — AS México (@ASMexico) March 5, 2026

Seguir leyendo:

– El bicampeón Toluca aplacó los zarpazos de Pumas y les quitó el invicto: 2-3

– Keylor Navas duda en seguir con Pumas al no recibir alguna oferta de renovación

– Pumas viene de atrás para vencer a Puebla 2-3 y salvar la chamba de Efraín Juárez





