Keylor Navas duda en seguir con Pumas al no recibir alguna oferta de renovación

Keylor Navas, portero costarricense de los Pumas de la UNAM, no pudo garantizar su continuidad en el cuadro felino para la próxima temporada en virtud de que hasta el momento la directiva de los universitarios no han dado señales sobre una oferta de continuidad en el equipo del Pedregal.

En una entrevista para el canal Kery! News, el guardameta centroamericano estableció su panorama en equipo de la máxima casa de estudios de México y en donde dijo que se siente muy a gusto con los universitarios, pero considera que para dar tranquilidad a ambas partes lo mejor sería tener su futuro definido.

🚨Keylor Navas quiere renovar con Pumas🚨



Pero Pumas aún no le ha ofrecido la renovación al que hoy es el mejor portero en la Liga MX



La entrevista completa en mi canal! pic.twitter.com/AmMTeiI7XP — Kery Ruiz (@KeryNews) February 25, 2026

Navas llegó el pasado torneo cuando la posición de guardameta entró en pánico por la salida del portero Alex Padilla rumbo al Athletic Club y debieron recurrir al extranjero después de que los guardametas Julio González y Gil Álcala fueron despedidos por no respetar el código interno del equipo y trajeron casi de emergencia al portero mundialista.

El proceso de renovación

Mientras espera la oferta de Pumas, Navas dijo lo siguiente sobre su paso en el fútbol de México: “Yo estoy muy contento aquí en Pumas, llegamos a un club en donde los compañeros y el cuerpo técnico me recibieron superbién y la afición también, es increíble como demuestra el cariño en el estadio, es muy bonito. En la calle también, uno agradece muchísimo” señaló Navas.

¿SE VA KEYLOR? 😳



Keylor Navas reveló en entrevista con KeryNews que su contrato con Pumas terminará al concluir la temporada “Termina la temporada y yo termino contrato”.



Hasta ahora, el club no le ha hecho ninguna oferta de renovación.“Si se hubieran acercado desde… pic.twitter.com/INTLwikeoM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 26, 2026

También fue cuestionado sobre su continuidad con el Club Universidad Nacional, con quienes termina contrato al finalizar el presente torneo y su respuesta sorprendió a propios y extraños.

“Me queda ya poco, el final de la temporada termino contrato, si por mí hubiera sido, yo creo que, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema. Pero la realidad es que a mí la gente me hace mucha gracia, porque me dice que no me vaya, que me quede, que renueve, pero es que no tengo nada que firmar, o sea, el club no me ha hecho ninguna oferta y no se han acercado a hablar conmigo tampoco”, relató el futbolista costarricense.

Navas también aclaró que no por el hecho de no tener el ofrecimiento de Pumas de seguir en el equipo bajara su ritmo de juego, por el contrario, está muy contento de defender estos colores:

“Yo trato de tomar la vida como tiene que ser, de momento viviendo el día a día, disfrutando, dando todo por los Pumas, porque soy un Puma más. Desde que llegué aquí, yo siempre que estoy en un equipo me identifico con ellos, con su afición, con su cultura y creo que siempre salgo a la cancha y cada entrenamiento a darlo todo y para mí eso no tiene discusión, una cosa no lleva a la otra, el que no tenga ninguna oferta de renovación, no quiere decir que no vaya a disfrutar, ni vaya a dar todo por la camiseta”, declaró Navas.

El recuerdo del Real Madrid

Keylor Navas también se dio tiempo para recordar su paso por el Real Madrid y la exitosa participación de Costa Rica en un Mundial: “Fue impresionante, para mí eso fue increíble. Yo creo que ha sido de los momentos de más satisfacción futbolística que uno puede sentir, que te llame el Real Madrid, que te digan que vas a ser su jugador. Hoy en día puedo dimensionar más lo que fue ese momento, en el momento no te da la cabeza como para poder darse cuenta realmente que es lo que está pasando en este momento”, se mostró orgulloso cancerbero de su paso con los merengues.

Pero sobre todo tuvo un pasaje especial cuando llegó al Real Madrid: “Yo siempre pensé que cuando eso pasara iba a gritar, a llorar, iba a correr, a saltar y a decir de todo, y al final no hice nada como me lo había imaginado. Llegó el momento, me llamó el presidente para decirme que hicieron una negociación con el Real Madrid, ellos iban a pagar mi cláusula e iba a jugar en el Real Madrid, y ahí fue en donde me di cuenta y dije ¡wow!, ya entiendo por qué no me decía nada. Qué dicha que ese momento llegó y no sabía ni qué hacer de la felicidad, en realidad me quedé helado” concluyó el arquero ‘tico’.

​Seguir leyendo:

– Keylor Navas reacciona al fracaso de Costa Rica en la Eliminatoria de Concacaf

– Pumas volvió a su bipolaridad de resultados al caer en casa con Atlético San Luis: 0-1– Keylor Navas reveló sus intenciones en México





