Keylor Navas reacciona al fracaso de Costa Rica en la Eliminatoria de Concacaf

La selección de Costa Rica fue una de las grandes sorpresas negativas de las Eliminatorias de Concacaf. El conjunto de Miguel Herrera no pudo clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Keylor Navas ofreció sus primeras palabras tras el fracaso costarricense.

El conjunto costarricense tenía la obligación de clasificar al Mundial de 2026. No está de más mencionar que los “Ticos” afrontaron el proceso clasificatorio sin la participación de México, Canadá y Estados Unidos. Eran altas las opciones de conseguir el boleto al cuarto Mundial consecutivo.

Pero dadas las circunstancias, Costa Rica llegó a la última jornada dependiendo de una victoria para llegar al Mundial de 2026 de forma directa. Los “Ticos” no pasaron del empate 0-0 contra Honduras y quedaron fuera de los puestos de clasificación directa e incluso de repechaje.

“No vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial“, dijo el guardameta de los Pumas de la UNAM en una publicación en sus redes sociales.

El conjunto costarricense es responsable de su propia caída. Los “Ticos” fueron incapaces de conseguir triunfos contundentes en un grupo que compartían con Haití, Nicaragua y Honduras. Costa Rica dejó un balance de una victoria, cuatro empates y una derrota.

“No queda de otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final”, agregó el exguardameta del Real Madrid.

Una posible despedida de Costa Rica

Keylor Navas regresó a la órbita del conjunto costarricense con la llegada de Miguel Herrera. Después de una pausa en las convocatorias, Navas volvió a recibir llamados y a involucrarse en otro proceso Mundialista.

Todo parece indicar que este será el último camino mundialista del veterano guardameta “Tico”. Keylor Navas debutó en la selección mayor costarricense en octubre de 2008. Desde entonces el guardameta de 38 años ha disputado 126 partidos en los que ha podido dejar su portería imbatida en 46 de ellos. Navas pudo disputar 11 partidos en Copas del Mundo, repartidas en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

