Miguel Herrera reacciona ante las exigencias de renuncias de los medios de Costa Rica

La selección de Costa Rica ha complicado, mucho más, sus posibilidades de ir al Mundial de 2026. El conjunto “Tico” perdió 1-0 contra Haití y bajó al tercer puesto del grupo I. Miguel Herrera está siendo muy criticado antes de la última jornada que definirá su destino. La derrota se desarrolló en el Estadio Ergilio Hato.

El conjunto costarricense fue superior a los haitianos, pero los dirigidos por Sébastien Bernard lograron ser efectivos de cara al arco rival y se llevaron los tres puntos gracias a un gol de Frantzdy Pierrot.

Con esta derrota, Haití supera a Costa Rica en la tabla de posiciones. El conjunto de Bernard ahora sube al segundo puesto con ocho unidades. Lo único que favoreció a los “Ticos” fue que Honduras perdió contra una selección ya eliminada como Nicaragua.

Renuncia de Miguel Herrera

Era evidente que Miguel Herrera recibiría críticas en la rueda de prensa. Una de las preguntas fue muy frontal y cuestionó la posibilidad de que el “Piojo” dirigiera el último partido de Costa Rica, duelo en el que se jugarán la clasificación a la Copa del Mundo.

“40% de rendimiento del cuadrangular es terrible, su gestión como entrenador, los números lo reprueban. ¿Qué responsabilidad asume, usted siente que debe dirigir el martes con un rendimiento tan malo?”, fue la pregunta sobre Herrera.

– Miguel Herrera ¿Qué hago?



– Periodista ¡Diay irse!



– Miguel Herrera ¡No me toca a mí wey! pic.twitter.com/s5AKdbTRwn — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) November 14, 2025

El “Piojo” considera que esta decisión le corresponde a los dirigentes de la federación costarricense. En este sentido, la renuncia de Miguel Herrera no está en los planes. El mexicano quiere dirigir el último compromiso de Costa Rica.

“Y me lo preguntaste la vez pasada, ahí está el presidente, pregúntale a él, te contestó lo mismo de la vez pasada, asumo mi responsabilidad con la parte que me trajeron para dar resultados, lo demás pregúntaselo a él, a mí qué”, respondió Herrera.

En esta ronda final, Costa Rica solo ha podido ganar un partido de los cinco disputados. Los “Ticos” acumulan tres empates y una derrota. El último partido del conjunto de Miguel Herrera será este martes 18 de noviembre ante Honduras. a los “Ticos” solo le sirve la victoria.

