Costa Rica cayó en Haití 1-0 y los ticos agonizan en la eliminatoria mundialista

La selección de Costa Rica se colocó al borde del abismo en la eliminatoria mundialista de Concacaf al perder el duelo clave en su visita a Haití 1-0, con lo cual se encuentran obligados a vencer a Honduras el próximo martes y esperar a lo que haga o deje de hacer el seleccionado haitiano contra Nicaragua.

Simple y sencillamente los ticos con Miguel Herrera al frente necesitan ganar a toda costa para aprovechar la derrota que sufrió Honduras con Nicaragua 2-0, lo cual le otorga a los ticos la posibilidad de luchar por el boleto directo venciendo a los catrachos y esperando que Nicaragua impida que Haití sume en su casa.

FRANTZDY PIERROT BEATS KEYLOR NAVAS AND HAITI ARE TIED WITH HONDURAS AT THE TOP OF THE GROUP AS IT STANDS 😱 pic.twitter.com/QAdMwJev9V — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 14, 2025

Inclusive ganando los caribeños, pero ganándole a Honduras podría pelear por uno de los dos mejores segundos lugares para disputar el repechaje, pero también necesita de los resultados de Curazao contra Jamaica, Surinam contra Guatemala y Panamá contra El Salvador.

La victoria de Haití tuvo tanta trascendencia que pone a los caribeños en el umbral de su segundo mundial en los últimos 50 años, después de que en 1974 tuvo una participación desastrosa al perder con Italia 3-1, con Polonia 7-0 y contra Argentina 4-1 en la competencia celebrada en Alemania.

El portero haitiano fue la clave

La victoria de los haitianos se basó en un primer tiempo de mayor agresividad y pasividad de los ticos que nunca pudieron adaptarse al terreno de juego y permitieron que los caribeños anotaran el gol de lo que a la postre fue el de la victoria por conducto de Frantzdy Pierrot.

Pero realmente el factor del triunfo de los haitianos fue el portero Johhny Placide que en la segunda mitad se convirtió en el héroe del resultado favorable como en aquel preolímpico de Carson, California hace 17 años de tan malos recuerdos para México cuando se convirtió en la pesadilla de Santiago Fernández y del resto de jugadores de la Sub 23 dirigida por Hugo Sánchez que le costó el trabajo en el Tricolor.

Ahora de nueva cuenta contra alguien que tiene que ver con los mexicanos como Miguel Herrera bajó la cortina ante la escuadra que dirige para conseguir y mantener el 1-0 logrado en el minuto 43 del primer tiempo.

Porque Costa Rica en la segunda mitad se fue con todo al frente para tratar de ganar tanto por lo legal como por lo ilegal, pero en donde todas sus oportunidades fueron nulificadas por la gran noche del portero Placide que puso a su equipo por lo menos en la zona de repechaje, pero con muchas opciones de alcanzar el boleto directo si son capaces de vencer a Nicaragua.

SCENES FOR HAITI 🤩



Les Grenadiers are still full of hope to make their first World Cup in 50 YEARS 😱 pic.twitter.com/yuTR6qTwXL — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 14, 2025

Por lo pronto, Costa Rica, con una victoria, tres empates y una derrota, tiene que prenderle una veladora a todos los santos para que les permitan alcanzar un sitio en el Mundial, en un martes clave y definitivo en la eliminatoria mundialista de Concacaf.

