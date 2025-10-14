Miguel Herrera y Costa Rica toman un respiro en las eliminatorias de Concacaf

Después de cuatro jornadas llegó la primera victoria de Costa Rica en las eliminatorias de Concacaf al Mundial de 2026. Los Ticos golearon 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional de Costa Rica. Este triunfo le da un respiro al conjunto costarricense y al propio Miguel Herrera.

Por primera vez en toda la eliminatoria Costa Rica gana, gusta y golea. Con las anotaciones de Manfred Ugalde, Francisco Calvo Quesada y el doblete de Alonso Martínez, Los Ticos consiguieron su primera victoria en el Grupo C.

A pesar de que el conjunto del “Piojo” le entregó la pelota a sus rivales (65%), Nicaragua no pudo vulnerar la defensa costarricense con ella. Por primera vez Los Ticos inclinaron la balanza del partido con 21 remates de los cuales 10 tuvieron dirección de arco. Nicaragua solo tuvo 2 disparos con dirección de arco.

“Me gusta la organización que mostró el equipo en estas fechas. No obtuvimos la victoria en Honduras porque el balón pegó en el poste, pero todavía hay mucho por mejorar; revisaremos los videos. Este equipo puede rendir más, pero esta victoria nos da la posibilidad de aspirar a lo que queremos“, dijo Herrera tras el partido.

Costa Rica respira

Luego de la victoria obtenida en condición de local, Costa Rica se mantiene en el segundo puesto de la tabla en un apretado Grupo C. El líder sigue siendo Honduras, conjunto que derrotó a Haití en la última fecha y que acumula 8 puntos.

Costa Rica ocupa el segundo puesto con seis unidades. El pecado de los del “Piojo” han sido los empates. Los Ticos acumulas 3 empates y 1 victoria en esta ronda. El siguiente en la tabla es Haití. “Les Grenadiers” también siguen en la pelea con 5 puntos.

No está de más mencionar que el formato de clasificación cambió para estas eliminatorias. En Concacaf, las selecciones que ocupen el primer puesto en cada grupo clasificarán directo al Mundial de 2026. Las dos mejores segundas selecciones tendrán la posibilidad de jugar el repechaje en el mes de marzo.

Clasificación Concacaf

Sigue leyendo:

– Hirving Lozano reconoce que México fracasó en el Mundial de Qatar 2022

– Memphis Depay vuelve a estar en el radar de la Liga MX

– Jaime Lozano no quedó a gusto con su salida de la selección mexicana

– Paulinho le manda un contundente mensaje a los demás clubes de la Liga MX