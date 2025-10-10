Paulinho le manda un contundente mensaje a los demás clubes de la Liga MX

Los Diablos Tojos del Toluca tienen en su plantilla a uno de los delanteros más codiciados de toda la Liga MX. Paulinho ha demostrado su valía en el fútbol mexicano. El atacante portugués dejó los puntos claros sobre su posible futuro en México: quiere quedarse en Toluca.

En julio de 2024 Paulinho llegó al fútbol mexicano proveniente del Sporting CP. El veterano atacante nacido en Barcelos tenía un gran cartel a su espalda y con el pasar de los meses lo ha sabido demostrar con sus actuaciones.

Lejos de pensar en buscar nuevos horizontes, Paulinho reconoció que su objetivo es mantenerse con los Diablos Rojos del Toluca hasta el retiro. A sus 32 años, Paulinho se visualiza aún dentro del club de Antonio “Turco” Mohamed.

“Soy fiel a Toluca. Yo y mi familia estamos felices… Ya no es un tema financiero, ya no es un tema de lo que sea. Ahora yo ya entiendo algunas cosas de la vida y sé que estar feliz es importante, entonces, en cuanto me quede feliz acá, muy difícil que salga”, dijo el portugués en una entrevista con Fútbol Total MX.

Con las buenas actuaciones de Paulinho no es descabellado pensar que algún club se interese en sus servicios. Esto podría ocurrir dentro de la Liga MX, Europa o incluso torneos del fútbol árabe. Sin embargo, de parte de Paulinho, su pensamiento es mantenerse firme con los Diablos Rojos del Toluca hasta que decida colgar los botines.

“Sí, yo creo que por mí en México solo Toluca, seguro. Después hay muchas cosas que son difíciles; temas familiares, que el propio club no te quiera, lo que sea. Pero si las cosas siguen así, Toluca hasta el final”, agregó.

México con otros ojos

Paulinho reconoció que tenía un prejuicios sobre México, principalmente desde la inseguridad dentro del país. Sin embargo, el exjugador del Sporting considera que su perspectiva ha cambiado desde que llegó a la Liga MX. La percepción de México le ha cambiado también a su entorno.

“La gente de Portugal piensa que México no es un país seguro, lo mismo que yo sentía… Y ahora que hace más de un año que estoy acá ya sé que el país es mucho más que lo que lo que se habla y cuando tengo familia o amigos que ven acá se quedan enamorados por el país”, concluyó.

Paulinho ha tenido un rendimiento muy influyente dentro del fútbol mexicano. El atacante portugués ha jugado 57 partidos desde que llegó a México. El delantero de 32 años ha marcado 41 goles y ha concedido 9 asistencias para el beneficio de los Diablos Rojos del Toluca.

Números de Paulinho en el Apertura 2025

