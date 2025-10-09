Gilberto Mora no saldrá de México por un módico precio

Muchos analistas y personalidades del fútbol han explicado que el mercado de la Liga MX es el principal obstáculo para que los mexicanos salgan a ligas de Europa. El valor del futbolista azteca dentro del torneo local es muy alto y esto complica su salida. Este caso podrá ser visto con la nueva joya mexicana, Gilberto Mora.

Exfutbolistas han asegurado que el alto valor de los jugadores mexicanos representa un obstáculo en sus carreras. Es cada vez más complejo que un club invierta varios millones de dólares por un futbolista que no ha tenido su primera experiencia en Europa.

“Con $15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora“, dijo Rafaela Pimienta, agente del futbolista de los Xolos de Tijuana. En este sentido surge el primer obstáculo en la joven carrera de Mora. La concepción de Pimienta es que el jugador de 16 años debe ser “amarrado” por una buena suma de dinero.

“No puede hacer un traspaso antes de 18 años, no autorizado, pero si un equipo quiere hablar con él, su equipo lo debe autorizar. Vinícius, Endrick cerraron contratos a los 17 años y después hicieron el traspaso a los 18. Xolos tiene un espíritu de colaboración al cien por ciento, sobre acercamientos y llamadas, este traspaso va con una misma dirección entre club y jugador”, explicó.

Esta es una exigencia un poco ambiciosa. Rafaela Pimienta tiene grandes futbolistas a su espalda. Pimienta maneja la carrera de Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui y Santiago Giménez. Pero la carrera de ninguno de estos jugadores puede ser comparada con la de Gilberto, un futbolista que no llega a los 100 partidos en primera división.

La estrella del Mundial

Gilberto Mora sigue revalorizando su ficha. El futbolista de los Xolos de Tijuana ya era especial por mantener un buen nivel en la Liga MX con solo 16 años. Pero allí no quedó su aporte. En el plano internacional, Mora disputó minutos en la Copa Oro y ahora lidera a El Tri en el Mundial Sub-20.

La selección mexicana está en los cuartos de final de la competición. Este resultado es, en parte, gracias al aporte de Gilberto Mora. El jugador de los Xolos de Tijuana acumula dos asistencias y tres goles en lo que va de torneo. Mora ha llevado a su espalda parte de la faceta ofensiva de una selección que es seria candidata al título.

Sigue leyendo:

– Gilberto Mora tiene que batallar con los prejuicios de Europa

– México va por el Mundial: Gilberto Mora lidera el ambicioso objetivo de El Tri

– Argentina supera a México en su historial mundialista Sub 20

– Alejandro Irarragorri, CEO de Santos Laguna, libró la cárcel por defraudación fiscal