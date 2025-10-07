Gilberto Mora tiene que batallar con los prejuicios de Europa

Gilberto Mora es una de la jóvenes promesas del fútbol mexicano. El mediocampista de 16 años es una de las figuras más prometedoras de todo el balompié de Concacaf. Existe mucha expectativa sobre el posible destino de Mora, pero su agente explica que este paso no será sencillo.

En los últimos días se ha conocido el presunto interés de varios clubes de Europa que pretenden hacerse con los servicios del jugador de los Xolos de Tijuana. Clubes importantes del Viejo Continente tienen se han interesado en su ficha.

Rafaela Pimienta es la agente de Gilberto Mora. Pimienta ha representado a grandes futbolistas en la actualidad como Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma y Santiago Giménez. Pero la representante de Mora está consciente que el próximo paso de su representado será complejo por el prejuicio que existe sobre los futbolistas de México.

“Lo viví claramente con Santiago Giménez en su traspaso. Existe un poco, un poco de prejuicio sobre los jugadores mexicanos. Cuando yo hablaba con equipos me decían: ‘Los jugadores mexicanos en nuestro país no vienen bien’, ‘los futbolistas mexicanos han hecho mal las cosas acá’. Si un jugador ha hecho mal, no quiere decir que el otro lo va a repetir”, dijo Pimienta para la BBC.

Rafaela Pimenta, representante de Gil Mora, habló sobre él para la BBC:



🗣️ “Tiene esa aura especial que solo poseen ciertos jugadores, el magnetismo que se siente cuando entra a una sala, inspira a quienes lo rodean, no solo en México, sino también en el extranjero". pic.twitter.com/xwkcjzmY99 — Santiago Puente (@santipuente) September 9, 2025

A pesar de estos prejuicios, Rafaela Pimienta considera que Gilberto Mora tiene cualidades especiales y un aura en su personalidad. Con solo 16 años el delantero de los Xolos de Tijuana ha captado la atención de clubes internacionales.

“Tiene esa aura especial que solo poseen ciertos jugadores, el magnetismo que se siente cuando entra a una sala, inspira a quienes lo rodean, no solo en México, sino también en el extranjero”, agregó.

Buenas vitrinas para Gilberto Mora

Gilberto Mora es el gran líder de México en el Mundial sub-20. En esta competición, Mora ha sido el jugador más influyente en la clasificación de El Tri a los octavos de final de la Copa del Mundo.

La selección mexicana ha sido respaldada por el talento de Gilberto Mora en todos los partidos de la fase de grupos. Gilberto Mora asistió un gol contra Brasil, marcó dos contra España y marcó el gol de la clasificación a octavos contra Marruecos.

