Gilberto Mora en su partido más discreto coloca a México en octavos de final del Mundial Sub 20

No obstante que Gilberto Mora batalló demasiado en el terreno de juego en una de sus actuaciones más discretas con la selección Sub 20, finalmente encabezó a México para anotar el penalti de la victoria 1-0 sobre Marruecos que les dio el pase a los octavos de final para enfrentar al local Chile.

Un triunfo que permitió a México lograr avanzar a una justa mundialista de esta categoría después de ocho años de quedarse atorados en el camino y ahora después de dos empates con Brasil 2-2 y España con el mismo marcador que le permitió lograr cinco puntos para avanzar a la siguiente fase junto con su víctima de este día logró el liderato de su grupo con seis unidades.

El 1-0 de @miseleccionmx Sub20 llegó de penal gracias a Gilberto Mora, ¡tres goles y una asistencia en el Mundial! 🏆🇲🇽



Tal como lo demuestra el marcador, la empresa no fue sencilla, pues Marruecos, no obstante que no arrancó con su cuadro supuestamente titular en virtud de que ya estaba calificado antes del juego por sendas victorias sobre España y Brasil, fue un adversario complicado y tozudo.

La misma fuerza de las acciones generó que en la primera mitad el delantero de Cruz Azul Mateo Levy tuviera que salir del partido debido al protocolo de conmoción cerebral y canalizado a un hospital para su observación sin mayores consecuencias en el primer reporte médico

Con todo eso México terminó imponiéndose a unos africanos que en la segunda mitad echaron mano de su mejor repertorio para buscar cambiar el marcador, pero México, después del gol de penalti de Gilberto Mora a los 51 minutos, tuvo los recursos de complicarle la existencia a sus adversarios y estar más cerca de la victoria que se las arrebataran.

Los detalles de la victoria

El técnico de México Eduardo Arce sabía de la fragilidad en la zaga central de los marroquíes y por eso decidió jugar con dos nueves en el eje del ataque como Tahiel Jiménez de Santos Laguna y Mateo Levy de Cruz Azul, dejando a Gilberto Mora libre detrás de ellos.

Así como una línea de cuatro volantes con Obed Vargas, César Garza en el centro y por las bandas a Yael Padilla y a Diego Sánchez, pero la formación no tuvo tanta chispa y todo se redujo en la primera mitad a pelotazos al área y a tratar de encontrar libre Mora que no pudo desmarcarse como en otras ocasiones y aparecer entre líneas de los defensas.

Así lo único sobresaliente fue la conmoción de Mateo Levy que generó el ingreso de Iker Fimbres de Monterrey para dejar solo a Tahiel Jiménez, pero sin preocupar a la zaga africana.

Fue hasta el minuto 51 en que unas manos de un defensa de Marruecos que se decretó la pena máxima que dio paso al penal de la victoria anotado por Mora y a partir de ese México permitir que el Tricolor creciera y estuviera más cerca de aumentar el marcador por las llegadas de Yael Padilla y de Hugo Camberos.

Gilberto Mora de nuevo se impuso a la fuerte marca de los marroquíes, como aquí Ilias Boumassaoudi, para anotar el penal de la victoria. Crédito: Andre Penner | AP

Marruecos presionó y estuvo cerca de causar peligro a Emmanuel Ochoa, pero al final el portero mexicano salvó la única de gran peligro para preservar la victoria y permitirle a México regresar a una segunda fase de un Mundial después de una ausencia de ocho años en el Mundial de Corea del Sur en 2017.

México alineó con: Emmanuel Ochoa, Diego Ochoa, Everardo López, César Bustos, Obed Vargas, César Garza, Gilberto Mora, Diego Sánchez, Jonathan Padilla, Mateo Levy, Tahiel Jiménez.

Marruecos con: Ibrahim Gomis, Takha Majni, Ilyass Mahsoub, Ali Maamar, Saad El Haddad, Anas Tajaouart, Naim Byar, Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Mohammed Hamony.

