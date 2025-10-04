El Inter Miami de Lionel Messi se interesa en Gilberto Mora

Gilberto Mora es el futbolista de mayor proyección de todo el fútbol mexicano. El mediocampista de los Xolos de Tijuana ha demostrado todo su talento en el fútbol profesional con 16 años. Mora ha generado interés en varios clubes, uno de ellos sería el Inter Miami de Lionel Messi.

Gilberto Mora actualmente disputa el Mundial sub-20 con la selección mexicana. Esta ha sido una gran vitrina para el azteca. Además de sus muy buenas participaciones dentro de la Liga MX, su rendimiento a nivel internacional lo ha puesto en el radar de clubes importantes.

“El Real Madrid se enfrentará al PSG, al Manchester United y al Inter Miami por el mediocampista de 16 años del Club Tijuana, Gilberto Mora, que ya tiene tres partidos internacionales con la selección absoluta de México”, informan desde Transfer News.

Real Madrid are set to battle PSG, Manchester United and Inter Miami for Club Tijuana’s 16-year-old midfielder Gilberto Mora, who already has three senior caps for Mexico. pic.twitter.com/GU2IjdhBYC — Transfer News (@TransfersLlVE) September 28, 2025

Pero este reporte no es el único que vincula a Gilberto Mora con algún club extranjero. Desde el portal TEAMtalk reafirman el interés de clubes de Inglaterra y España por adquirir los servicios del mediocampista de los Xolos de Tijuana.

“Arsenal, Manchester City, Real Madrid y Barcelona se encuentran entre los clubes de élite que siguen de cerca a la próxima gran promesa de México, Gilberto Mora”, reafirman desde Team talk.

Quieren retenerlo en México

Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, habló sobre el futuro de Gilberto Mora. El “Loco” considera que el futbolista mexicano debe quedarse un par de temporadas más dentro de la Liga MX. Abreu considera muy prematura su hipotética salida a Europa.

“Antes de pensar en Europa, debe completar etapas aquí. Cuando cumpla los 18, será distinto. Ahora lo que toca es aprender, sumar experiencia y estar listo para lo que venga”, dijo el entrenador de los Xolos.

Del mismo modo, Sebastián Abreu le dio más validez a la información expuesta por los reportes anteriores. El “Loco” reconoció que es normal que varios clubes importantes se interés en Gilberto Mora por su nivel mostrado a tan corta edad.

“El interés de potencias europeas refleja su talento, pero debe llegar preparado y en plenitud a ese reto. No queremos acelerar un proceso que todavía necesita maduración”, concluyó.

Gilberto Mora en el Apertura 2025

Sigue leyendo:

– Messi ha hecho del Inter Miami un mal destino, según Mateusz Klich

– Rodrigo De Paul es multado en la MLS por simular una falta

– Sebastián Abreu no quiere que Gilberto Mora se vaya a Europa

– Gilberto Mora aplaudido por la prensa española después del 2-2 con la Furia Roja