Gilberto Mora aplaudido por la prensa española después del 2-2 con la Furia Roja

La gran actuación de Gilberto Mora contra la selección de España en la segunda fecha del Mundial Sub 20 no pasó desapercibida para la prensa ibérica, que después del doblete que le anotó a su selección para el empate 2-2 en Santiago de Chile, terminó aplaudiendo al mexicano de los Xolos Tijuana.

Mora quien sacó las papas del fuego cuando el fracaso coqueteaba con México al anotar el segundo gol de la tarde en su cuenta personal y que representó el empate definitivo 2-2, tuvo un peso específico en el resultado del Tricolor, después de que los propios medios de comunicación españoles habían advertido de la peligrosidad del atacante azteca.

Lo más sobresaliente de los comentarios de los rotativos españoles fueron que Mora poco a poco ha demostrado que no es flor de un día, sino que conforme avanza el tiempo se ve cada vez mejor, sobre todo después de que contra Brasil también fue el jugador principal de la oncena azteca.

Los elogios de la prensa española

Después del empate 2-2, periódicos como Diario AS, resaltaron su labor contra la Furia Roja Sub 20 y destacan que ya habían advertido de la calidad y peligrosidad del mexicano de 16 años, a quien resaltaron en sus juicios.

“La Rojita salió convencida ante México de que ganar la Copa del Mundo Juvenil todavía es posible, pero se topó con Gilberto Mora, un chico de 16 años que se está destapando como la gran figura del torneo”, destacaron en un análisis donde terminaron calificando de “perla” mexicana al jovencito de los Xolos de Tijuana.

Por su parte, el periódico Estadio Deportivo, resaltó en su análisis que: “Gilberto Mora frustra la remontada de España que inició un golazo de Pablo García”, destacando que no se trata de un jugador del montón, sino que han respetado su proceso y que eso le ha servido para formar para de la selección mayor de su país.

“Luego, empataría con un golazo que inició la remontada frustrada por la estrella del Club Tijuana. Todos descontentos y al borde de la eliminación, lo que les haría volver antes a casa”, resaltó Estadio Deportivo que, por el contrario, fustiga el rendimiento de su selección.

Para concluir, Mundo Deportivo dijo de Gilberto Mora que: “Fue quien echó a perder la remontada de España en la segunda fecha de la competencia mundialista.

También fue destacado el reconocimiento que se le dio en Sport al elemento de Tijuana, donde incluso lo apodaron como “crackito”, dada su corta edad.

“Un doblete de Gilberto Mora, un niño maravilla de tan solo 16 años, congeló a España, que acariciaba una victoria muy trabajada y la puso en una situación muy complicada”, destacó este rotativo que terminó rindiéndose ante la fuerza del equipo mexicano.

