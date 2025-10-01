España vs. México en vivo, hoy: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo por el Mundial sub-20

El Mundial sub-20 de Chile continua para la selección mexicana. El Tri jugará su segundo duelo del Grupo C contra la selección de España. El partido se desarrollará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​ en la comuna de Ñuñoa en la ciudad de Santiago.

México dejó muy buenas sensaciones en su primer partido. El Tri igualó 2-2 con Brasil en su debut en la competición. Los goles de Alexéi Domínguez y Diego Ochoa Berdejo le dieron el primer punto al conjunto azteca.

Brasil es potencia a nivel juvenil. Pero el conjunto sudamericano se vio superado por la selección azteca. En varias facetas del juego La Canarinha tuvo que ver como el conjunto de Eduardo Arce inclinó la cancha (13 remates, 4 tiros de esquina y una precisión del 85% de los pases).

El conjunto azteca se medirá a una selección española necesitada del triunfo. En su primera presentación en el Mundial, España fue superada por la selección de Marruecos. “La Roja” también es candidata en estos torneos, pero en esta ocasión empezaron con el pie izquierdo.

Como es de costumbre, “La Roja” dominó la posesión del balón con un aplastante 72%. Pero esto no fue determinante en el resultado. España no pudo traducir esa tenencia en jugadas de gran peligro para el arco defendido por Yanis Benchaouch Marty. El guardameta marroquí solo fue exigido en tres ocasiones.

La selección española necesita una victoria que los meta en la pelea dentro del Grupo C. “La Roja” es la único conjunto que no ha sumado puntos en el grupo. No está de más mencionar que los dos primeros puestos en este sector pasarán a los octavos de final del Mundial sub-20.

Horario y dónde ver en Estados Unidos el duelo entre España y México

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET / 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2 y Telemundo.

Alineación probable de España

Fran González; Pau Navarro, Julio Díaz, Andrés Cuenca, Cristian David; Rayane Belaid, Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Iker Bravo; David Mella y Joel Roca.

Alineación probable de México

Emmanuel Ochoa; Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez; César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora; Obed Vargas y Tahiel Jiménez.

Sigue leyendo:

– La afición de Argentina desprecia el amistoso contra México previo al Mundial

– Estados Unidos trituró a Nueva Caledonia en su debut en el Mundial sub-20

– Fernando Morientes le muestra el camino del gol a Javier Aguirre

– Jonathan Orozco cuestionó el nivel de los arqueros de la selección mexicana