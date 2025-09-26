La afición de Argentina desprecia el amistoso contra México previo al Mundial

El anuncio del partido Argentina contra México no ha caído muy bien entre los aficionados de la Albiceleste que han empezado a menospreciar el duelo de la selección azteca al considerarla de un nivel inferior al cuadro mexicano y un riesgo para los jugadores argentinos, sobre todo para Lionel Messi.

El anuncio dado a conocer por Claudio “Chiquito” Tapia respecto a la agenda de la fecha FIFA en vísperas del inicio de la justa mundialista que se celebrará por primera ocasión en tres países México, Estados Unidos y Canadá, en lugar de generar una actitud positiva entre la mayoría de seguidores de Argentina, han empezado a burlarse sobre los beneficios y perjuicios que tendrá enfrentar al seleccionado mexicano, al cual califican como hijo de su representativo nacional.

😰 ¡NO DEJAN DE HUMILLAR A MÉXICO!#CentralFOX | Tras conocerse que jugarán un amistoso previo al Mundial, la afición de Argentina ha MENOSPRECIADO duramente al Tricolor 👎https://t.co/t7WKG9qeNt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 26, 2025

De esta forma, las redes sociales se han visto saturadas por comentarios de burla e irónicos sobre los verdaderos beneficios para Argentina de encarar a México cuando el dominio de la Albiceleste ha sido total por lo menos en los últimos 19 años, pero sobre todo en las justas mundialistas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, así como en las Copas América de 1993 (final 2-1) y Venezuela 2007 con marcador de 3-0 en semifinales.

Inclusive se ha hecho viral la recomendación de los aficionados argentinos para Lionel Messi de que no juegue dicho partido, pues existe riesgo de que los mexicanos puedan lesionar a su astro y se pierda el mundial que marcará su retiro de estas justas mundialistas.

Inclusive las burlas han ido tan lejos que consideran a México como de segundo nivel por el simple hecho de que no les han podido ganar en los partidos importantes, recordándose todavía el golazo de Maxi Rodríguez en el gol de oro del Mundial 2006 o después la actuación de Messi, Tevez e Higuaín en el 2010, sin dejar de olvidar el 2-0 del último mundial en donde inclusive se acusó al técnico argentino de México Gerardo “Tata” Martino de haber regalado el partido por su planteamiento táctico.

Lo cierto es que en la planificación de Argentina enfrentar a México es importante en sus planes y junto a Honduras, son los duelos confirmados en las fechas previas a la justa mundialista que debe servir de antesala al debut de ambos cuadros en esta competencia internacional.

Las provocaciones y burlas de los aficionados argentinos

Por lo pronto, entre los comentarios de menosprecios, burla y advertencias a Messi de enfrentar a México se pudo enumerar a algunas, pero la mayoría redunda en lo mismo, haciendo menos al Tricolor avalados en la frialdad de los números.

🇦🇷⚽ Afición de Argentina se burla de amistoso contra la Selección Mexicanahttps://t.co/PqBOuVNN2J — DEPORTES (@informador_DEP) September 26, 2025

– Habrá uno que otro que quiera lesionar a Messi antes del Mundial

– Están enfermos los penaldolovers mexicanos

Que Leo no juegue ese partido. Mucho riesgo cero ganancia

¿Nunca un rival a la altura no?

Ya aburre jugar contra Mechico

Grande México, nuestra muñeca inflable

Tienen que poner a todos los suplentes

Se viene la lloradera mechicana

Busquen selecciones decentes al menos

Pobre Mechico… llegará al Mundial traumado

Los antecedentes

Pero más allá de todo, Argentina ha demostrado su superioridad sobre México al eliminarlos en los Octavos de Final de los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y ha triunfado en Fase de Grupos de Uruguay 1930 y Qatar 2022.

