Argentina habría querido chamaquear a México para duelo en octubre próximo

La selección de Argentina supuestamente habría sido rival de México en la fecha FIFA de octubre, después de que los directivos mexicanos buscaron contratar a la Albiceleste, pero los campeones rechazaron el juego, pero al cancelar gira por Asia quisieron reprogramar el encuentro para el mismo mes de octubre bajo sus mismas exigencias económicas, pero el Tricolor terminó rechazándolos.

El cambio de decisión del seleccionado encabezado por Lionel Messi no habría tenido nada de raro en un ambiente donde manda la oferta y la demanda, sino que desde el entorno de la selección de México supuestamente no cayó nada bien que los argentinos hayan querido presionar para que el juego se realizará en el mes de octubre bajo las mismas condiciones de cuando les ofrecieron el encuentro en primera instancia.

Es decir, que para los directivos de México los argentinos quisieron avivarse e imponer sus condiciones acordes al cártel de campeones del mundo, pero en la agenda del Tricolor, las fechas FIFA de octubre, donde se planeaba programar el encuentro ya estaban ocupadas por los partidos contra Ecuador y Colombia.

Los rumores

Todas estas versiones extraoficiales, que surgieron en torno a la posibilidad del juego entre México contra Argentina, se basaron en el hecho de que los mexicanos sí mostraron gran interés de medirse a un adversario de tal envergadura como el actual campeón del mundo y por eso buscaron programar el enfrentamiento.

Pero en ese sentido, Argentina buscó en la fecha FIFA de octubre realizar una gira por Asia para medirse a rivales de esa región, pero al final no se pudo concretar, según versiones extraoficiales por cuestiones económicas, por lo cual ahora buscaron ellos a México para celebrar este partido.

Empero la selección azteca, al tener el supuesto rechazo inicial de los campeones del mundo, buscaron otras opciones para completar su calendario y eligieron a Colombia y a Ecuador, lo cual no cayó muy bien entre los argentinos e intentaron meter presión en los medios de comunicación de que México había sido informal para negociar el partido de preparación.

Por esa razón anunciaron en Argentina circuló la versión de que México enfrentaría a la Albiceleste en Chicago en una de las dos fechas FIFA disponibles en octubre, lo cual fue una tomada de pelo generada por los propios intereses de los sudamericanos.

La selección de México anunció que sus duelos de preparación en la fecha FIFA de octubre serán ante Colombia el día 11, mientras que ante Ecuador, se llevará a cabo el 14 de octubre, encuentros por lo cuales finalmente el seleccionado azteca no terminó aceptando el interesante compromiso contra Argentina.

