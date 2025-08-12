México negocia con Uruguay para medirse en la fecha FIFA de noviembre próximo

La selección de Uruguay, con el cotizado técnico argentino Marcelo Bielsa al mando, podría ser rival de México para el próximo 6 o 14 de noviembre, con lo cual completarían la penúltima fecha en el calendario de juegos de preparación de la FIFA antes de enfrentar el Mundial 2026.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Por lo pronto, los directivos de la selección azteca están buscando a los rivales de mayor jerarquía y complejidad, cuya agenda de preparación les permita aceptar el ofrecimiento para convertirse en rivales como ya lo hizo Ecuador para el 14 de octubre en el estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara.

Se avecina un partidazo amistoso: ¡México vs. Uruguay! ⚽🇲🇽🇺🇾



La Selección Mexicana se medirá a Uruguay en el Territorio Santos Modelo de Torreón. Esta será una excelente oportunidad para medir el nivel del Tri rumbo a la Copa del Mundo 2026. 🏆#Seleccionmexicana #Mundial2026 pic.twitter.com/dE7BaRZwnu — Deportrece (@SomosDeportrece) August 13, 2025

La idea del alto mando del Tricolor es ir acercando al equipo nacional dirigido por Javier Aguirre con los aficionados mexicanos y por esa razón se está planeando conseguir partidos en territorio mexicano de cara al debut en el Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por esa razón los directivos mexicanos se encuentran en negociaciones con el cuadro nacional charrúa dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, viejo conocido del fútbol de México y que sin duda será un rival de respeto como aconteció en el duelo de preparación del año pasado previo a la Copa América en Estados Unidos donde los charrúas golearon a los mexicanos 4-0.

Inclusive se está buscando conseguir para la misma fecha de noviembre a Argentina en encuentro que podría jugarse en la ciudad de Monterrey o en alguna sede de la Unión Americana con la finalidad de que sea rentable para la Federación Mexicana de Fútbol encarar a un equipo como el actual campeón del mundo.

Lo que podría representar Uruguay como adversario

Sin duda el enfrentar a Uruguay presenta una gran oportunidad de encarar a uno de los tres equipos nacionales de Sudamérica que buscan uno de los tres boletos todavía disponibles para la justa universal y que se definirá contra Paraguay y Colombia, todavía con dos partidos por jugarse en la fecha FIFA de septiembre.

Hasta el momento, Uruguay suma 24 puntos en 16 partidos celebrados con seis victorias, seis empates y cuatro derrotas, mismos números que tiene Paraguay, mientras que Colombia en 16 juegos registra cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Sin duda será un rival de respeto para México y donde los charrúas ya con el boleto para el certamen mundialista podrán venir con lo mejor de su repertorio o algunas de sus nuevas figuras como el caso de Darwin Núñez, entre muchos más que Marcelo Bielsa ha confiado para este periplo eliminatorio.

Antecedentes contra los charrúas

Hasta el momento en los antecedentes entre México contra Uruguay se han enfrentado en 19 ocasiones desde la primera vez que se vieron las caras en 1952 y en donde los charrúas suman 8 victorias, cuatro empates y siete derrotas, que según la frialdad de los números demuestra la superioridad de los uruguayos y la posibilidad de que los mexicas logren emparejar las cifras.