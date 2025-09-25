Fernando Morientes le muestra el camino del gol a Javier Aguirre

Fernando Morientes fue un delantero de prestigio en el fútbol europeo. El exjugador del Real Madrid ofreció sus impresiones sobre al selección mexicana, puntualmente desde la delantera. Morientes defendió el aporte de Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

En la selección mexicana, Santiago Giménez ha recibido muchas críticas por su falta de gol. El caso de Raúl es distinto. A pesar de que el delantero del Fulham ha mejorado su cuota goleadora con El Tri, Jiménez no ha estado exento de las críticas.

En una entrevista con Claro Sports, Fernando Morientes explicó que los problemas ofensivos no son netamente sus responsabilidades. El exjugador español considera que Raúl y Santiago deben ser mejor alimentados dentro del área para que puedan cumplir con su rol.

“Estamos hablando de un talento natural brutal, pero siempre he dicho que un delantero necesita un buen sustento, un centro del campo que lo alimente, extremos que surtan balones, un gran equipo alrededor”, dijo Morientes.

Fernando Morientes es una voz capacitada para hablar de ello. El exdelantero español jugó en equipos como el Albacete, Real Zaragoza, Real Madrid, Mónaco, Liverpool, Valencia y Marsella. El conocimiento de Morientes es amplio y ve deficiencias en el juego de El Tri.

“Mi mejor rendimiento siempre llegó cuando estuve rodeado de grandes jugadores, y eso es lo que necesitan los dos Jiménez: que la selección les dé el entorno para encontrar su mejor nivel”, recordó.

Santiago Giménez y Raúl Jiménez con El Tri

En el último partido de la selección mexicana, en un duelo amistoso contra Corea del Sur, Santiago Giménez marcó su último gol. Pero en 26 partidos en los que vio minutos con El Tri, el “Bebote” solo ha podido anotar 2 goles.

Raúl Jiménez ha salido al rescate de los goles de la selección mexicana. En los últimos 15 partidos en los que vio minutos con El Tri, el delantero del Fulham ha marcado 10 goles. Pero este es un rendimiento que ha mejorado desde que Javier Aguirre se sentó en el banquillo del conjunto azteca.

