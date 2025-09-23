Hirving Lozano aspira tener un buen Mundial con la selección mexicana

A falta de pocos meses para el arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Hirving ‘Chucky’ Lozano vive un espectacular momento de forma en la MLS con el debutante San Diego FC y aseguró en una entrevista con EFE que ya sueña con llevar de la mano al Tri en la Copa del Mundo.

“El objetivo es claro. Tratar de hacer un gran Mundial porque es en casa“, destacó Lozano en una amplia entrevista con EFE, en la que repasó su emoción por volver a jugar con el Tri en la última fecha FIFA tras más de un año de espera, su nueva vida californiana en San Diego, con el que es gran candidato al título en la MLS, y también anécdotas sobre su apodo, ‘Chucky’, y su vida personal.

Pregunta: ¿Cómo es la nueva vida californiana?

Respuesta: En San Diego, en California, todo ha sido muy bonito. La gente, la comida, todo ha sido increíble, me siento muy contento en el club, todos los que trabajan en el club son maravillosos.

P: El San Diego, club debutante en la MLS, es líder del Oeste. ¿Se sienten candidatos al título?

R: Hemos hecho un gran trabajo, vamos por buen camino, me siento muy feliz del equipo y de mí. Falta un poquito de torneo que es lo más importante, ojalá sigamos en ese camino para llegar de la mejor manera a los’ playoffs’.

P: Lleva nueve goles y nueve asistencias en la MLS. ¿Qué se disfruta más, el gol o la asistencia?

R: Los dos son diferentes, pero yo creo que un poquito más el gol, se dice que los goles son amores, es muy bonito marcar, y sobre todo ayudar al equipo.

P: Regresó recientemente a jugar con la selección mexicana. ¿Echó de menos al Tri?

R: Claro que sí, tuve un partido largo de no poder ir a la selección por cuestiones de salud, pero ahora que regresé fue maravilloso, me recibieron muy bien, agradezco mucho a la gente, cuerpo técnico, jugadores, están haciendo un gran trabajo, un gran grupo, es bonito eso.

P: ¿Cómo es su relación con el seleccionador Javier Aguirre?

R: Ya había tenido varias pláticas con él antes para ir a la selección, no pude por cuestiones de salud, ahora que fui y pude trabajar al lado de él y ver cómo trabaja, fue bonito, platicamos un poco, siempre han sido pláticas agradables.

P: México tiene el Mundial en casa. ¿Qué cree que tienen que hacer para llegar de la mejor forma al torneo?

R: Tenemos que seguir mejorando cosas, seguir trabajando en el concepto que quiere jugar Javier, tratar de tener esa idea clara y saber lo que quiere el cuerpo técnico. Se está haciendo paso a paso, hay tiempo para trabajar, lo están haciendo muy bien. Los objetivos son claros, tratar de hacer un gran Mundial porque es en casa y hay que trabajar muy duro para eso.

P: Si mira atrás, ¿cuál es el momento más bonito que ha vivido en su carrera?

R: Muchos momentos bonitos, el momento en el que fui a Europa, cuando fui a Napoli, increíble. Luego en el Mundial, cuando quedé campeón del Scudetto en Napoli fue increíble, un momento súper especial. Y en Holanda, ser campeón en un equipo importante en Italia. Agradezco mucho que me dio la oportunidad de ser campeón en Europa.

P: El fútbol le ha dado grandes títulos, y también estabilidad económica. ¿Recuerda cuál fue el primer regalo que se dio?

R: La primera vez fue cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje de familia, con mi esposa y mi hija, fue maravilloso. Estaba en Pachuca, ahorramos un poco de dinero, pudimos darnos unas vacaciones y fue maravilloso, lo vivimos al máximo. Era la primera vez, no teníamos mucho, y en ese momento fue increíble.

P: Todo el mundo le conoce como ‘Chucky’. ¿Quién fue el primero en llamarle así y le gustó desde el principio?

R: Yo cuando llego a Pachuca me gustaba hacer bromas a mis compañeros, asustarlos en el cuarto. Llegaron dos compañeros míos y me dicen: ¿te gustaría que te dijéramos Chucky? Dije que no tenía problemas, que no me molestaba, y desde ese momento se quedó el Chucky, hasta ahora. Creo que nunca se va a ir, la verdad que me gusta mucho, me gusta que me identifiquen como el Chucky, es algo especial. No todos tienen un apodo que les gusta y que sea muy significativo.

