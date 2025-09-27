Rodrigo De Paul es multado en la MLS por simular una falta

La “picardía” no será premiada en la Major League Soccer. Rodrigo De Paul fue multado por la liga luego de simular una falta en el último partido del Inter Miami contra el New York City. El argentino violó las políticas del torneo.

El 24 de septiembre, el Inter Miami trituró al New York City con una goleada 0-4 desarrollada en el Citi Field en Queens de la ciudad de Nueva York. El conjunto de Lionel Messi no necesitó esforzarse mucho para llevarse los tres puntos, pero hay algunas consecuencias negativas de aquel compromiso.

La Comisión Disciplinaria de la MLS decidió multar a Rodrigo De Paul por fingir una falta en la mitad de la cancha. Esta acción se generó en el minuto 26 cuando el partido marchaba 0-0. De Paul fue a disputar un balón con Andrés Perea, pero luego el argentino cayó al suelo y se tomó el rostro insinuando que había recibido un contacto.

La propia organización del torneo mostró el video de la acción. El manotazo de Andrés Perea no hizo ningún contacto con el rostro de Rodrigo de Paul. En este intento de engañar al árbitro y beneficiarse de una cartulina amarilla sobre el rival, la Comisión Disciplinaria tomó cartas sobre el asunto.

🚨Official: Rodrigo De Paul has been fined an undisclosed amount for simulation during the midweek match against New York City FC.



🎥 @MLS

“El Comité Disciplinario de la MLS ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la Política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre”, informó en un comunicado la MLS.

Rodrigo De Paul en la MLS

Próximo partido del Inter Miami

