Lionel Scaloni habló del nivel de la Liga MX

En los últimos días volvió a surgir comparaciones entre el fútbol de Conmebol y Concacaf. Antonio Mohamed considera que el nivel de la Liga MX es superior al del fútbol de Argentina. Lionel Scaloni también le lanzó un guiño al balompié de Concacaf.

El estratega de la selección de Argentina considera que la Major League Soccer ha logrado equiparar el alto nivel del fútbol mexicano. Lionel Scaloni reconoció que la Liga MX siempre ha tenido un muy buen potencial, pero en la actualidad ya han sentido el avance del balompié estadounidense.

“Casualmente hoy veníamos hablando en el auto que la MLS se ha equiparado mucho a la liga mexicana, de hecho juegan partidos en la competición entre ellos (Leagues Cup) y casi no hay diferencias. La liga mexicana siempre fue una liga muy competitiva, donde hay muy buenos jugadores en vigencia que van a jugar ahí. Son dos ligas potentes. La MLS está yendo para arriba“, dijo Scaloni.

En la Major League Soccer juegan dos futbolistas que formaron parte de la última convocatoria del conjunto Albiceleste. Lionel Scaloni aseguró que no tienen ningún problema al momento de convocar a algún futbolista que milite en un torneo de Concacaf. Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron llamados para la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas.

“Tampoco es que nos importe mucho dónde jueguen los jugadores, lo que más nos importa es el rendimiento. Lógicamente si están en ligas potentes, mejor, pero ahora mismo la MLS y la liga de México son ligas competitivas. No es un problema para un jugador de Selección pueda jugar ahí, el nivel está para que puedan venir a la selección Argentina”, explicó.

La Liga MX no le aportó jugadores a Lionel Scaloni para su última convocatoria. Sin embargo, uno de los futbolistas que ha estado en la órbita es Ángel Correa. El delantero de los Tigres de la UANL ha jugado 28 partidos con la camiseta Albiceleste.

El “Turco” ve a la Liga MX por encima

Antonio Mohamed fue mucho más ambicioso en su análisis. El entrenador de los Diablos Rojos del Toluca considera que la Liga MX ha superado en nivel al fútbol argentino. El “Turco” es un entrenador que ha dirigido en Argentina, Brasil y ha formado parte de varios procesos en el balompié azteca. Mohamed es una voz capacitada para ofrecer su punto de vista sobre este tema.

“Argentina tiene 30 equipos y ha bajado el nivel individual. Creo que México tiene mejores equipos y mejores jugadores (…) ¿Mejor nivel actualmente? Para mí la mexicana, por la cantidad y calidad de jugadores. Hay muchos jugadores de calidad acá. Creo que el nivel individual es mejor”, sentenció Mohamed en ESPN.

