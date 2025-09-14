André Jardine y Gabriel Milito reaccionan a la victoria de Chivas sobre América en el Clásico de la Liga MX

El brasileño André Jardine y el argentino Gabriel Milito, entrenadores de América y Chivas, respectivamente, compartieron sus impresiones luego de la victoria de los rojiblancos en el Clásico de Clásicos del fútbol mexicano.

El DT de América, que cayó de local por 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, aseguró que su equipo debe trabajar en lo mental para no caer en la desesperación.



“En el segundo tiempo nos complicamos. Tenemos que analizar si fue lo más correcto el planteamiento, porque, a pesar de los cambios ofensivos, seguimos sin concretar. Luego cayó el segundo gol de Chivas y nos volvimos más desordenados, caímos en desesperación, son cosas que debemos replantear“, dijo el técnico al final del juego.



El América dominó el partido, pero sus delanteros no tuvieron contundencia. Guadalajara se paró con ordenes defensivas a la espera de sorprender en la contra y encontró su premio en dos opciones que convirtieron Roberto Alvarado y Armando González en el segundo lapso, por el local que descontó el estadounidense Alejandro Zendejas.



Jardine dijo que su equipo salió desde el inicio con la intención de dominar y atacar, pero se toparon con un equipo que estaba en estado de gracia en la zona defensiva.



“Salimos a vencer. El primer tiempo fuimos dominantes. Creamos opciones de gol para tener ventaja, pero no concretamos, pero también debemos reconocer y dar mérito a Chivas porque hicieron su mejor partido defensivo de la temporada. Nos neutralizaron en ataque“, explicó.



A pesar de los errores, el estratega subrayó que deben analizar con calma todas las situaciones para recomponer el camino.



“El segundo gol lo regalamos, dejamos que nos hicieran daño en la contra. Pero ojo, debemos ser cuidadosos en las conclusiones. Es buen momento para evaluar nuestro funcionamiento. Tenemos que pensar en qué fallamos y reconocer que Chivas nos superó”, concluyó.

Gabriel Milito piensa que el triunfo es un buen augurio para Chivas

Contrario a lo que pensó su rival, el estratega del Rebaño Sagrado aseguró que su equipo llegó muy sólido en cuanto a mentalidad, que nunca tuvieron duda de que se llevarían la victoria y eso los llevó a alcanzarla, además de que esto lo vio como algo positivo para el futuro del equipo, que con esta apenas sumó su segunda victoria del torneo.

“No por ser el clásico pusimos más garra, simplemente jugamos sin ninguna duda de que íbamos a ganar, con un convencimiento a tope, y esto nos dará más fuerza para lo que viene. Esta victoria es el punto de partida para un futuro mejor, con una visión más optimista”, afirmó el técnico al final del juego.

En este partido el Guadalajara aguantó el dominio del local en la primera parte gracias a su orden defensivo. En la segunda mitad encontró en la contra sus tantos gracias a Roberto Alvarado y Armando González. El América descontó por conducto del estadounidense Alejandro Zendejas.

Milito, quien vive su primer torneo al frente de Chivas, reconoció el pesimismo que pesaba sobre su equipo por medirse a un América que estaba invicto, mientras ellos sólo habían ganado un juego, pero demostraron que no estaban tan mal.

“En lo interno nosotros sabíamos que estamos trabajando a tope y no teníamos duda de lo que podíamos ganar en este estadio. Sin importar la manera en que llegaba América y el momento que pasábamos nosotros. Demostramos cómo controlar a un equipo difícil como el América”, puntualizó.

El nacido en Buenos Aires, que tiene experiencia en equipos como Atlético Mineiro de Brasil, O’Higgins de Chile, Estudiantes e Independiente de su país, entre otros, señaló que, a diferencia de otros juegos, ante las Águilas sí fueron efectivos.

“Pareciera que el esfuerzo fue diferente porque este fue un clásico, pero no es así, desde el primer partido hemos competido, pero no se nos habían dado las victorias por falta de contundencia y otras cosas, pero el funcionamiento había sido parecido a lo de hoy”, concluyó.

¿Qué sigue para Chivas y América?

Esta fue apenas la segunda victoria del certamen para el Guadalajara, que no ganaba desde la tercera jornada, cuando venció al San Luis 4-3.

El equipo de Milito llegó a siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas; se ubica en la duodécima posición.

En la novena jornada del Apertura, Chivas recibirá al campeón Toluca el próximo sábado.



Por su parte, las Águilas se quedaron con 17 puntos en la tercera posición de la tabla. Acumulan cinco triunfos, dos empates y una derrota.



En la novena jornada del Apertura, el América visitará el próximo sábado a Rayados de Monterrey, en el que juega el español Sergio Ramos.

