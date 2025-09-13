André Jardine se relajó antes del clásico vs. Chivas en el concierto de Oasis en la CDMX

No todo es fútbol en el entorno del técnico brasileño del América André Jardine y por esa razón aprovechó las horas previas al clásico de clásicos contra Chivas asistiendo al clásico de la banda inglesa Oasis en el estadio GNP de la ciudad de México, mostrando su gusto el estilo de rock del grupo musical.

Así, Jardine fue uno de los asistentes distinguidos en la exposición musical de uno de los referentes del rock moderno y sin tener un trato especial disfrutó de las más de 20 canciones que entonó la banda después de una ausencia de 17 años en México.

André Jardine en el concierto de Oasis❤️ pic.twitter.com/F4x0hNIAqe — Roberto Haz (@tudimebeto) September 13, 2025

El estratega brasileño quiso olvidarse un rato de toda la tensión de la edición 262 de la rivalidad más enconada del fútbol de México y en donde el América tendrá la oportunidad de imponer la marca de 100 victorias en esta clase de enfrentamientos a todo nivel, mientras que el Guadalajara intentará mantener la ventaja de victorias en partidos de fase regular de estos duelos que datan de 1943.

A través de varios testimonios de los medios de comunicación y usuarios de redes sociales mostraron la presencia de Jardine en el escenario musical por excelencia en la capital de la República y en donde Oasis endulzó los oídos de los asistentes a su concierto con melodías como Stop Crying Your Heart Out, Wonderwall, entre varias más que generaron el éxtasis entre los asistentes.

Lo destacado del evento es que los seguidores de la banda de la ciudad de Manchester disfrutaron del concierto y entre ellos, los seguidores americanistas no dejaron de mostrar el relajamiento del estratega brasileño en las horas previas al encuentro contra las Chivas.

El DT del América, André Jardine, reveló que en su juventud tuvo una banda de covers de Oasis, donde él mismo era el vocalista. 🎶

Su fanatismo llegó tan lejos que nombró a su hijo Liam en honor al menor de los Gallagher. 🇬🇧

“Oasis es parte de mi vida”, confesó el entrenador,… pic.twitter.com/2ibGTxCRDl — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2025

Inclusive en fechas pasadas, Jardine había comentado sobre su gusto musical por Oasis, donde inclusive tuvo una banda en su juventud con covers del grupo musical inglés, donde fungió como vocalista y es más su afición por la banda británica generó que a su hijo lo registró con el nombre de Liam en honor del menor de los hermanos Gallagher, revelando que: “Oasis es parte de mi vida”, en alguna entrevista que le hicieron.

Se alistan para el clásico de clásicos

Por lo pronto ambos equipos se alistan para el duelo programado para este sábado a las 21:15 horas en el estadio de la Ciudad de los Deportes correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 y en donde el cuadro americanista contempla el inicio de Henry Martín y del francés Allan Saint-Maximin, que ha sido su principal revelación en las últimas dos jornadas.

Mientras que por Chivas existe la opción de que aparezcan en el cuadro titular, Fernando “Oso” González y de Javier “Chicharito” Hernández, quien intentará quitarse la marca negativa de no anotarle al América en toda su carrera, amén de quitarle el invicto en el torneo a las Águilas.

