Chicharito Hernández y el “Oso” González serían los ases bajo la manga de Chivas vs. América

Gabriel Milito, técnico de las Chivas, sabe que la diferencia de catorce puntos que tiene a su favor el América en la edición 262 del clásico de clásicos es un handicap que debe pesar en la cancha y por eso en la semana supuestamente planteó las variantes de iniciar con Javier Hernández y Fernando González.

Sin duda en el campamento del Rebaño Sagrado el horno no está para bollos y por esa razón en caso de que las Águilas logren la victoria 100 de la historia de esta rivalidad que inició en el año 1943 apresuraría el despido y finalización del proyecto del técnico argentino Gabriel Milito.

Esto en automático ha generado un clima de incertidumbre en el campamento del Guadalajara, al grado de que el técnico de los tapatíos estuvo manejando muchas opciones para armar un once inicial capaz de trasladar los buenos momentos futbolísticos que han tenido en la suma de puntos.

Por esa razón, durante la semana hubo varias formaciones y en la que se vio mejor en los entrenamientos aparecieron Javier Hernández, en el eje del ataque y Fernando “Oso” González, en el mediocampo. Con el “Chicharito” se sabe que en perfectas condiciones físicas es un aporte importante y peligroso en el frente ofensivo.

Mientras que con Fernando “Oso” González, el equipo gana en control del balón, amplitud en la marca, pero sobre todo en una mayor conexión con los volantes ofensivos como Santiago Sandoval y Roberto Alvarado. Es cierto que muchas veces el “Oso” suele perderse en el terreno de juego, pero que le otorga más variantes a Chivas ni duda cabe y a eso se aferrará el cuadro tapatío.

Para colmo de males, el Chicharito tiene sobre sus espaldas la maldición de no poderle anotar a su archirrival, pues en su primera etapa o no jugó contra las Águilas o no fue convocado, pero la realidad es que no les pudo anotar goles.

Mientras que en la segunda etapa en cuatro encuentros también se ha ido en blanco, por lo cual la edición 262 de la historia de este juego buscará anotarles un gol para romper esa sequía ante el poderoso cuadro de Coapa.

Cabría señalar también que en la historia de esta rivalidad se jugará el partido 164 en fase regular del torneo de Liga y en donde Chivas tiene ventaja por cuatro victorias con 56 por 52 del equipo actualmente dirigido por el brasileño André Jardine.

La probable alineación contra el América

De esta forma, el probable cuadro titular del Guadalajara contra el América sería con Raúl “Tala” Rangel en la portería, por derecha estará Ricky Ledezma y por izquierda Bryan “Cotorra” González, mientras que como centrales aparecerán Diego Campillo Luis Romo y Miguel Tapias. A su vez en el mediocampo lo harán Fernando “Oso” González y Erick Gutiérrez, mientras que Roberto Alvarado y Santiago Sandoval serán los volantes por los costados y en el frente ofensivo Javier “Chicharito” Hernández o Armando “Hormiga” González.

Ojalá Milito se este dando cuenta que el Oso González tiene que ser titular siempre 🙏 pic.twitter.com/IuuFGlPYuO — Juan McConaughey (@juanightmare) August 8, 2025

Veremos si el técnico Gabriel Milito se atreve a echar mano del Chicharito o se decide por el novato delantero del cuadro tapatío.

Seguir leyendo:

– Gabriel Milito habló sobre el estatus de su cargo en las Chivas

– André Jardine analizó el presente de las Chivas de Guadalajara

– Chicharito Hernández planea regresar a jugar a Inglaterra en el umbral de su último clásico vs. América





