Trump amaga con prisión si medios no revelan a informante sobre militar perdido en Irán

El presidente Donald Trump presiona a medios de comunicación sobre el informante que ofreció detalles de un elemento de la Fuerza Aérea perdido, además de brindar detalles sobre el rescate de otro militar estadounidense.

“Estamos buscando con mucho empeño a ese filtrador”, dijo el mandatario en conferencia de prensa. “Creemos que podremos averiguarlo […]. Porque vamos a contactar con el medio de comunicación que lo publicó y les diremos: ‘Seguridad Nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'”.

El mandatario indicó que la publicación de la información sobre el soldado faltante complicó la operación para su rescate, luego de que Irán ofreció una recompensa por el militar estadounidense.

“Básicamente dijeron que tenemos uno y que hay otro desaparecido. Bueno, no sabían que faltaba alguien. Alguien desaparecido hasta que este filtrador dio la información. Así que quienquiera que lo sepa, creemos que podremos averiguarlo”, agregó Trumop. “De repente [los iraníes] sabían que había alguien ahí fuera. […] La operación se complicó mucho porque alguien filtró información. […] De hecho, Irán emitió un aviso importante —todos lo vieron— ofreciendo una gran recompensa a quien capture al piloto”.

El director de la CIA, John Ratcliffe, expuso detalles sobre la operación militar y de inteligencia en Irán para rescatar a los soldados estadounidenses, particularmente aquel que estuvo perdido en territorio iraní. La operación “encubierta”, dijo.

“Siguiendo las instrucciones del presidente, desplegamos recursos humanos y tecnologías sofisticadas, que ningún otro servicio de inteligencia en el mundo posee, para afrontar un desafío formidable, comparable a buscar un solo grano de arena en medio del desierto”, dijo el funcionario. “Además de los recursos humanos y técnicos desplegados por el presidente para encontrar a nuestro aviador, la CIA llevó a cabo una campaña de engaño para confundir a los iraníes, quienes lo buscaban desesperadamente”.

Trump destacó la labor de Ratfcliffe en la operación para rescatar al militar en las montañas iraníes.

“‘Dijeron: ‘Vemos algo moviéndose a 64 kilómetros de distancia, la cabeza de un ser humano. Les digo que se está moviendo'”, habría dicho el director de la CIA. “Y de repente, 45 minutos después, se movió mucho […]. Teníamos una idea de dónde estaba, pero no con exactitud. […] Así que también quiero agradecer a la CIA”, agregó Trump.

Trump critica a la OTAN

El presidente lanzó críticas nuevamente los miembros de la OTAN, por no ayudar en operaciones contra Irán, particularmente para reabrir el estrecho de Ormuz.

Adelantó que se reunirá con líderes de ese organismo el miércoles.