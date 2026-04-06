Irán reconoce que Israel mató a Majid Khademi, el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, en un comunicado difundido este lunes por medios de comunicación iraníes.

El organismo iraní indicó que Khademi murió esta mañana en un bombardeo y acusó a Israel y a Estados Unidos del asesinato.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se atribuyeron la responsabilidad de la muerte de Majid Khademi.

Las FDI publicaron en Telegram que su muerte representa “otro duro golpe” para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

En lo que respecta al reconocimiento por parte de Irán de la muerte de sus altos mandos en la reciente guerra, en la mayoría de los casos, Irán confirma sus fallecimientos solo después de que Israel o Estados Unidos se hayan atribuido la responsabilidad. Sin embargo, en esta ocasión, Irán lo anunció con antelación.

Khademi había sido nombrado comandante de la organización de inteligencia del CGRI cuatro días después de que su predecesor, Mohammad Kazemi, muriera en un ataque israelí el 15 de junio de 2025, durante la guerra Irán-Israel que duró 12 días.

Khademi era una figura militar muy conocida debido a los diferentes cargos de seguridad que ha ocupado en Irán.

Antes de ser la cabeza de la inteligencia iraní, Kadhemi fue jefe de la Organización de Protección de Inteligencia del Ministerio de Defensa y jefe de la Protección de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), lugar donde tenía una larga trayectoria.

En agosto del año pasado, Khademi instó al Parlamento a priorizar la finalización de una intranet nacional, afirmando que era necesaria para “salvaguardar la soberanía” del ciberespacio iraní.

Irán sigue sometido a un bloqueo de internet desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, aunque algunos sitios web y aplicaciones nacionales siguen siendo accesibles dentro del país.

En febrero, tras las violentas protestas antigubernamentales, Khademi acusó al presidente estadounidense Donald Trump de aumentar el número de bajas en la convulsión interna iraní para justificar la intervención militar extranjera.

Khademi afirmó entonces que más de 10 servicios de inteligencia extranjeros, incluyendo la unidad de inteligencia y guerra cibernética israelí 8200, participaron en las protestas que se extendieron por todo Irán.

Según la agencia de noticias estadounidense Human Rights Activists News Agency, al menos 7.000 personas murieron en la represión de enero.

BBC:

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