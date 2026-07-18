Quiénes recibirán más de $5,000 del Seguro Social el 22 de julio

El calendario de pagos del Seguro Social de julio está por concluir y algunos beneficiarios podrían recibir uno de los depósitos más altos que otorga la Administración del Seguro Social (SSA). El próximo miércoles 22 de julio, la agencia enviará los últimos pagos del mes y, entre ellos, habrá personas cuyo beneficio mensual supera los $5,000 dólares gracias a su historial laboral y a la edad en la que decidieron jubilarse.

Actualmente, más de 71.3 millones de personas reciben beneficios administrados por la SSA en Estados Unidos. Para distribuir los pagos de forma ordenada, la agencia utiliza un calendario basado principalmente en la fecha de nacimiento del beneficiario, por lo que cada grupo recibe su dinero en un miércoles distinto del mes.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el 22 de julio?

El miércoles 22 de julio corresponde el turno de los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes. Este grupo representa el tercer y último bloque del calendario regular de pagos de julio de 2026.

Las fechas de pago del Seguro Social para este mes quedaron de la siguiente manera:

Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes: miércoles 8 de julio.

Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes: miércoles 15 de julio.

Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes: miércoles 22 de julio.

Es importante recordar que, cuando una persona recibe beneficios con base en el historial laboral de otra, como sucede con algunos cónyuges o sobrevivientes, la SSA toma como referencia la fecha de nacimiento del trabajador que generó el beneficio para determinar el día del pago.

Además, algunos beneficiarios siguen un calendario distinto. Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 obtuvieron su pago el jueves 2 de julio, sin importar su fecha de nacimiento. Normalmente, estos beneficiarios reciben su dinero el día 3 de cada mes. Sin embargo, el calendario fue adelantado porque esa fecha coincidió con un feriado federal.

Ese mismo día también recibieron su beneficio quienes cobran de manera conjunta el Seguro Social y el programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). En estos casos, el pago correspondiente al SSI fue enviado previamente el miércoles 1 de julio.

¿Quiénes pueden recibir más de $5,000 del Seguro Social?

Aunque la mayoría de los beneficiarios recibe cantidades menores, existe un grupo que puede obtener un pago mensual de hasta $5,181 dólares en 2026.

De acuerdo con la SSA, este monto máximo está reservado para quienes alcanzaron el límite máximo de ingresos sujetos al Seguro Social durante prácticamente toda su vida laboral, desde los 22 años, y además decidieron retrasar su jubilación hasta cumplir los 70 años.

En cambio, quienes comenzaron a recibir su jubilación a la edad plena de retiro en 2026 pueden obtener un beneficio máximo de $4,152 dólares al mes. Si optaron por jubilarse a los 62 años, el beneficio máximo disminuye a $2,969 dólares.

Los promedios mensuales reportados por la agencia son los siguientes:

Jubilación: $2,029.92 dólares .

. Discapacidad: $1,496.16 dólares.

Sobrevivientes: $1,631.39 dólares.

Estas cifras representan promedios nacionales, por lo que algunos beneficiarios pueden recibir cantidades mayores o menores según su situación particular.

¿Cómo envía la SSA los pagos del Seguro Social?

La única forma para recibir los beneficios es a través de medios digitales, ya sea por depósito directo en una cuenta bancaria registrada ante la SSA o una tarjeta Direct Express.

Los beneficiarios pueden actualizar su información financiera mediante la herramienta en línea Mi Seguro Social, lo que ayuda a evitar retrasos en futuros depósitos.

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