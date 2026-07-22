Un proyecto de ley evitaría que pagues impuestos si te estafan

Ser víctima de una estafa podría convertirse en una carga todavía más pesada cuando llega la temporada de impuestos. Actualmente, algunas personas que perdieron dinero por fraude pueden enfrentar un segundo impacto financiero: pagar impuestos por recursos que ya no tienen. Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos busca cambiar esas reglas y ofrecería mayor protección a quienes fueron engañados.

La propuesta, conocida como Ley de Alivio Fiscal para las Víctimas de Fraude (Tax Relief for Victims of Fraud Act) y registrada como HR 9500, pretende recuperar la posibilidad de reclamar ciertas pérdidas por robo en las declaraciones fiscales, además de eliminar algunas penalizaciones relacionadas con retiros anticipados de cuentas de jubilación.

El problema surgió después de los cambios incluidos en la Ley de Recortes Fiscales y Empleos (TCJA) de 2017. Esa legislación limitó la posibilidad de deducir pérdidas personales por robo o accidentes, permitiendo únicamente aquellas relacionadas con desastres declarados a nivel federal.

Aunque la medida estaba diseñada originalmente para aplicarse entre los años fiscales 2018 y 2025, la nueva ley fiscal impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, conocida como el One Big Beautiful Bill, convirtió esa restricción en permanente y amplió la cobertura para incluir algunos desastres declarados a nivel estatal.

Bajo las reglas actuales, las víctimas de ciertos fraudes, como estafas románticas o casos de suplantación de identidad, generalmente no pueden descontar el dinero perdido de sus impuestos. Las pérdidas por fraudes de inversión pueden recibir un tratamiento diferente debido a que existe una intención de obtener ganancias, según especialistas fiscales.

“Es muy punitivo no poder reclamar la deducción por pérdidas por robo”, comentó Matthew Roberts, abogado fiscalista y socio de Meadows Collier en Dallas, a CNBC.

El proyecto HR 9500 avanzó en la Cámara de Representantes después de que el Comité de Medios y Arbitrios aprobara la iniciativa el 1 de julio con una votación de 39 a 0. Sin embargo, todavía no se ha determinado cuándo, o si, será sometida a votación ante todos los representantes.

Las estafas generan pérdidas récord en Estados Unidos

El impulso de esta propuesta llega en un momento en que los fraudes financieros han aumentado considerablemente. Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores reportaron pérdidas por $15,900 millones de dólares durante 2025, la cifra más alta registrada hasta ahora.

Ese monto representa un incremento de aproximadamente 27% frente a los $12,500 millones de dólares reportados en 2024. Desde 2020, las pérdidas denunciadas por fraude han aumentado cerca de 430%, de acuerdo con la FTC.

Las estafas de suplantación de identidad fueron las más denunciadas durante el último año. Aunque el 80% de las personas que reportaron este tipo de fraude no perdió dinero, el resto acumuló pérdidas por alrededor de $3,500 millones de dólares.

Sin embargo, los fraudes de inversión fueron los que provocaron los daños económicos más grandes, con pérdidas superiores a los $7,900 millones de dólares.

El aumento de los montos robados también está relacionado con un crecimiento en los casos donde las víctimas pierden $100,000 dólares o más, una situación que ocurre con mayor frecuencia entre adultos de 60 años o más.

“Eso se debe generalmente a que se están retirando los fondos de las cuentas de jubilación”, comentó Clark Flynt-Barr, directora de asuntos gubernamentales de seguridad financiera de AARP, también para CNBC.

Según la FTC, los adultos de 60 años o más reportaron pérdidas por fraude de $2,400 millones de dólares en 2024. De esa cantidad, $1,600 millones de dólares provinieron de casos en los que las víctimas perdieron al menos $100,000 dólares, es decir, el 68% del dinero reportado por ese grupo de edad.

El proyecto también protegería cuentas de jubilación

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la protección para quienes utilizaron fondos de jubilación durante una estafa. Actualmente, si una persona utiliza dinero de un plan 401(k) tradicional o una cuenta individual de jubilación (IRA) y no cumple con los requisitos de excepción, podría enfrentar impuestos sobre la renta por esa distribución. Además, si la víctima tiene menos de 59 años y medio, podría recibir una penalización adicional del 10% por retiro anticipado.

La iniciativa busca eliminar esa sanción cuando el retiro haya ocurrido como consecuencia de un fraude y facilitar que las personas puedan recuperar esos fondos dentro de sus cuentas de jubilación.

El proyecto también permitiría que las pérdidas por robo puedan deducirse en el año fiscal en que ocurrió el fraude, y no únicamente cuando la víctima descubre lo sucedido. Bajo las reglas actuales, algunas personas pueden enfrentar dificultades porque el dinero robado pudo haber sido gravado en años anteriores.

“Muchos contribuyentes jubilados podrían no tener ingresos imponibles en los años venideros después de que ocurra el robo, especialmente si perdieron sus fondos de jubilación”, explicó Roberts.

La aprobación definitiva de la medida todavía depende del proceso legislativo. Mientras tanto, los expertos recomiendan que las personas afectadas por una estafa documenten todas las pruebas disponibles, informen el fraude a las autoridades correspondientes y consulten con un profesional fiscal antes de presentar su declaración de impuestos.

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