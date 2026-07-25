YouTube dará pagos de $100 a suscriptores de California: lo que debes saber

Algunos usuarios de YouTube podrían recibir un pago cercano a los $100 dólares como resultado de un acuerdo alcanzado para poner fin a una demanda colectiva en California. Si eres suscriptor de YouTube TV y cumples con una serie de requisitos específicos relacionados con la renovación de tu servicio, vale la pena revisar si formas parte del grupo de personas elegibles.

El pago forma parte de un acuerdo judicial derivado de una demanda presentada contra Google y YouTube. Los demandantes acusaron a ambas compañías de incumplir una ley de California que regula las renovaciones automáticas de suscripciones, al no proporcionar determinada información antes de renovar algunos servicios de YouTube TV.

Aunque Google y YouTube rechazaron las acusaciones y negaron haber cometido alguna irregularidad, decidieron resolver el caso mediante un acuerdo para evitar continuar con el litigio. Como parte de ese proceso, destinarán $7.5 millones de dólares para compensar a los consumidores que resulten elegibles.

YouTube TV es un servicio de televisión por streaming lanzado en 2017 que permite acceder a canales en vivo, contenido bajo demanda y un sistema de grabación digital en la nube (DVR). Actualmente, su plan básico tiene un costo de $82.99 dólares al mes e incluye la posibilidad de compartir la suscripción con hasta seis integrantes de un mismo grupo familiar.

La demanda se centró en la presunta violación de la Ley de Renovación Automática de California (CARL), legislación que obliga a las empresas a informar claramente a los consumidores sobre las condiciones de renovación de sus servicios por suscripción.

¿Quiénes califican al pago de YouTube TV?

De acuerdo con el acuerdo, las personas elegibles son aquellas que hayan adquirido o renovado una suscripción a YouTube TV entre el 1 de febrero de 2017 y el 29 de octubre de 2021, siempre que la contratación se hubiera realizado mediante el sistema de facturación de YouTube y no a través de la App Store de Apple.

Además, los usuarios debían ser residentes del estado de California en el momento en que se efectuó la renovación automática de la suscripción.

Es pertinente aclarar que no todas las personas que utilizaron el servicio podrán participar. Quedarán excluidos quienes:

Contrataron YouTube TV mediante aplicaciones móviles con facturación de Apple ;

; Cancelaron durante el periodo de prueba gratuito ; o

; o Recibieron un reembolso completo por parte de Google o YouTube.

La mayoría de los consumidores que cumplen con los requisitos ya debieron recibir una notificación por correo electrónico o correo postal. Ese aviso incluye un nombre de usuario y un número PIN, datos necesarios para presentar la reclamación mediante el sitio web creado específicamente para administrar el acuerdo.

Las personas que prefieran realizar el trámite por correo también pueden descargar el formulario de reclamación desde ese mismo portal y enviarlo a la dirección:

YouTube TV Settlement

c/o Settlement Administrator

P.O. Box 25191

Santa Ana, CA 92799-9958

La fecha límite para presentar una reclamación o solicitar la exclusión del acuerdo será el 30 de agosto de 2026. Posteriormente, el tribunal celebrará una audiencia de aprobación definitiva programada para el 15 de octubre de 2026. Si el acuerdo recibe luz verde y no existen apelaciones que retrasen el proceso, comenzará la distribución de los pagos.

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, el pago estimado para cada reclamante aprobado será de $92.26 dólares. Sin embargo, esa cantidad podría aumentar o disminuir dependiendo del número total de reclamaciones válidas que se presenten antes del cierre del proceso.

Este no es el único acuerdo colectivo vigente en Estados Unidos. En La Opinión le hemos dado seguimiento a algunos de los más importantes y relevantes, como:

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