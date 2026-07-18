Se acerca la fecha límite para reclamar el pago de $2,500 millones de Amazon

A casi un año de que Amazon llegara a un acuerdo de $2,500 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC) por un presunto engaño para que los consumidores se inscribieran a su membresía Prime, faltan pocos días para que los clientes de la empresa de Jeff Bezos puedan reclamar la parte del dinero que les corresponde.

Esta etapa corresponde a la segunda ronda de pagos del acuerdo entre Amazon y la FTC. A diferencia de la primera fase, cuando algunos clientes recibieron el dinero automáticamente durante 2025, ahora es necesario presentar una reclamación para que el administrador del acuerdo determine si la persona cumple con todos los requisitos.

El caso surgió después de que la FTC demandara a Amazon en 2023 por presuntas prácticas relacionadas con su servicio Prime. La agencia sostuvo que la compañía utilizaba procesos que podían llevar a los consumidores a contratar la membresía sin suficiente claridad y, posteriormente, complicaban la cancelación del servicio.

“Siempre hemos cumplido la ley”, señaló la empresa, al rechazar haber actuado de manera ilegal. “Trabajamos para facilitar y simplificar a los clientes la cancelación de su suscripción a Prime”.

Para esta segunda ronda de reclamaciones, las personas elegibles tienen hasta el 27 de julio para presentar su reclamación.

¿Quiénes todavía pueden reclamar el pago de Amazon?

Esta segunda fase no está abierta para todos los usuarios de Amazon Prime. El acuerdo establece condiciones específicas que deben cumplirse para poder presentar una reclamación. En primer lugar, la persona debió haberse inscrito en Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

Además, debe cumplir al menos una de estas dos condiciones:

Haber intentado cancelar su suscripción sin conseguirlo ; o

; o Haberse inscrito mediante alguno de los procesos que el acuerdo identifica como “problemáticos”. Entre esos procesos se incluyen la Página Universal de Decisión Prime, la página de selección de opciones de envío, el proceso de inscripción a Prime Video y la opción de compra en una sola página.

Otro requisito importante es que el cliente haya utilizado los beneficios de Prime 10 veces o menos durante cualquier periodo de inscripción de 12 meses. De acuerdo con la información del acuerdo, las personas elegibles recibieron una notificación por correo electrónico o correo postal invitándolas a participar en esta segunda ronda de pagos.

Cómo presentar la reclamación antes del 27 de julio

Quienes hayan recibido la notificación correspondiente deben completar el formulario oficial de reclamación antes de que venza el plazo.

El administrador del acuerdo recomienda utilizar el portal en línea, ya que es el método más rápido para enviar la solicitud. También es posible presentar el formulario por correo electrónico, aunque el procesamiento puede tomar más tiempo.

Después de recibir la documentación, el administrador dispone de hasta 30 días para revisar cada caso y verificar que la reclamación cumpla con los criterios establecidos en el acuerdo.

¿Cuándo enviarán el dinero?

Una vez aprobada la reclamación, el pago será emitido durante el calendario previsto para esta segunda fase. La primera ronda de compensaciones fue enviada entre el 12 de noviembre y el 24 de diciembre de 2025.

Para quienes presenten una reclamación en esta etapa, los pagos comenzarán después de la revisión de los formularios y, de acuerdo con el cronograma del acuerdo, deberán realizarse antes de septiembre.

¿Cuánto dinero puede recibir cada cliente?

El pago no será igual para todos los participantes. El monto dependerá de las cuotas que cada consumidor haya pagado por su membresía Amazon Prime durante el tiempo que permaneció suscrito. No obstante, el acuerdo establece que la compensación máxima será de $51 dólares por persona.

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