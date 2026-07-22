Precio del dólar en México hoy, 22 de julio del 2026: cotización sin fuertes variaciones

El precio del dólar en México inició la jornada de este miércoles 22 de julio con pocos cambios frente al cierre del día anterior. Para millones de personas en Estados Unidos que envían remesas a sus familias o tienen operaciones en ambos países, es bueno saber el tipo de cambio, porque incluso pequeñas variaciones pueden modificar el monto que reciben o pagan al cambiar divisas.

En la apertura de este miércoles, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $17.40 pesos mexicanos, lo que representó una ligera disminución del 0.06% respecto al cierre previo de $17.41 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, la moneda estadounidense acumula un avance de 0.09% frente al peso mexicano. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el dólar mantiene una depreciación de 7.28%. En tanto, la moneda mexicana registró una apreciación de 0.18% frente al dólar estadounidense.

En cuanto a la tendencia reciente, el tipo de cambio ha registrado tres jornadas consecutivas con presión a la baja para el dólar. Aun así, los movimientos permanecen dentro de un rango relativamente estable. La volatilidad del mercado cambiario se ubicó en 6.18%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.53%, un indicador que suele asociarse con un comportamiento moderado de las divisas y menores fluctuaciones en el corto plazo.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al martes 21 de julio fue de $17.3970 pesos por unidad. Esta cifra se obtiene a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. No obstante, debido a que el mercado cambiario continúa operando durante el día, el precio del dólar frente al peso terminó la sesión alrededor de $17.41 pesos por divisa estadounidense.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.3975 pesos por dólar para este miércoles 22 de julio. Este valor funciona como referencia oficial para diversos contratos, operaciones financieras y trámites en México. El FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista durante los días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día hábil anterior.

Por su parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.4315 pesos por divisa. Este valor se utiliza cuando personas o empresas deben liquidar deudas pactadas en moneda extranjera dentro del territorio mexicano.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras de México ofrecen las siguientes cotizaciones para este miércoles 22 de julio:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.95 pesos y venta en $17.99 pesos.

y venta en $17.99 pesos. BBVA México: compra en $16.73 pesos y venta en $17.86 pesos.

Banorte : compra en $16.20 pesos y venta en $17.75 pesos.

: compra en $16.20 pesos y venta en $17.75 pesos. Banamex: compra en $16.90 pesos y venta en $17.82 pesos.

Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banorte presenta el precio de venta más bajo para quienes desean comprar dólares, mientras que Banco Azteca ofrece la mejor cotización de compra, una referencia importante para quienes buscan cambiar dólares por pesos.

En los bancos de México y de la frontera norte, el dólar registra un precio promedio de $17.68 pesos a la venta y $16.55 pesos a la compra. Por otra parte, en las casas de cambio ubicadas en ciudades fronterizas, como las de Tamaulipas, el dólar mantiene un promedio cercano a $17.50 pesos para la venta y $16.50 pesos para la compra.

Estas cotizaciones pueden variar ligeramente dependiendo de la institución financiera, la región y el momento en que se realice la operación. El precio del dólar puede modificarse varias veces antes del cierre del día debido a la actividad cambiaria durante la jornada. Por ello, si planeas enviar dinero, cambiar divisas o realizar una compra internacional, conviene revisar el tipo de cambio vigente antes de concretar la operación.

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