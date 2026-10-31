Calendario de pagos del Seguro Social de noviembre tiene cambios inesperados

Noviembre traerá algunos movimientos en el calendario del Seguro Social que los beneficiarios deben tener en cuenta. Aunque la Administración mantiene su esquema habitual de depósitos, hay fechas que cambiarán respecto a otros meses; por eso, conocer cuándo llegará el dinero puede ayudar a organizar los gastos y evitar confusiones.

La Administración del Seguro Social (SSA) comenzará los pagos correspondientes a noviembre el martes 3. Sin embargo, no todos tendrán que esperar hasta esa fecha, ya que algunos beneficiarios recibirán su dinero desde los últimos días de octubre.

¿Quiénes reciben primero el pago del Seguro Social en noviembre?

El martes 3 de noviembre cobrarán las personas que comenzaron a recibir sus prestaciones antes de mayo de 1997. Esta fecha también corresponde a quienes reciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y del programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

El SSI está dirigido principalmente a personas de 65 años o más y personas con discapacidad que tienen ingresos y recursos limitados. A diferencia de las prestaciones tradicionales del Seguro Social, este programa no depende del historial laboral del solicitante, sino de sus necesidades económicas.

Hay que recordar que el pago del SSI correspondiente a noviembre llegará anticipadamente el viernes 30 de octubre, debido a que el primer día del mes cae en domingo. Su beneficio mensual promedio es de $735.86 dólares, según las estadísticas de la SSA.

¿Cuánto dinero reciben en promedio los beneficiarios?

Los depósitos no son iguales para todos, ya que dependen del tipo de prestación y de las circunstancias de cada persona. Las cifras promedio mensuales reportadas por la Administración son:

Jubilación del Seguro Social: $2,034.54 dólares .

. Discapacidad del Seguro Social: $1,499.41 dólares.

Beneficios de supervivencia: $1,636.31 dólares.

Seguro de Ingreso Suplementario (SSI): $735.86 dólares.

Estas cantidades son promedios y no garantizan que todos recibirán exactamente el mismo dinero. El pago individual depende de los factores utilizados para calcular cada beneficio.

¿Qué cambios tendrá el calendario de pagos de noviembre?

La mayoría de los beneficiarios recibe su dinero el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes. Sin embargo, noviembre tendrá una modificación porque el miércoles 11 se conmemora el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Por esta razón, el primer grupo recibirá su depósito un día antes de lo habitual. Las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera:

Si naciste entre el 1 y el 10 de cualquier mes, recibirás el pago el martes 10 de noviembre .

. Si naciste entre el 11 y el 20 de cualquier mes, recibirás el pago el miércoles 18 de noviembre .

. Si naciste entre el 21 y el 31 de cualquier mes, recibirás el pago el miércoles 25 de noviembre.

La SSA atiende a alrededor de 71.6 millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Una consideración importante es que, si recibes prestaciones utilizando el historial laboral de otra persona, la Administración utiliza la fecha de nacimiento de ese trabajador para determinar cuándo corresponde el depósito.

¿De cuánto será el aumento COLA en 2027?

Los beneficiarios también deben tener presente el próximo ajuste por costo de vida (COLA). La SSA anunció un incremento del 3.6% para las prestaciones del Seguro Social y del SSI durante 2027.

Para los jubilados, esto representa un aumento promedio de aproximadamente $75 dólares mensuales. Los nuevos montos comenzarán a reflejarse en los pagos de enero de 2027, mientras que los beneficiarios del SSI recibirán el ajuste desde el 31 de diciembre de 2026.

Los depósitos pueden recibirse mediante transferencia bancaria directa o a través de la tarjeta Direct Express, destinada a quienes no tienen una cuenta bancaria. Para solicitar esta última opción, puedes llamar al 1-800-333-1795 o al 1-800-772-1213, o acudir a una oficina del Seguro Social.

Por último, conviene verificar que los datos bancarios y el método de pago estén actualizados. Si el dinero no aparece en la fecha prevista, lo recomendable es consultar primero con la institución financiera antes de reportar un posible retraso ante la SSA.

También te puede interesar: