Se crearon 165,000 puestos de trabajo en octubre: contratación sigue fuerte a pesar de la inflación

Conseguir un empleo en Estados Unidos es una de las principales y constantes preocupaciones de miles de familias que buscan estabilidad económica. Aunque la inflación continúa afectando el bolsillo de los consumidores, el panorama laboral muestra señales de resistencia y abre nuevas oportunidades en distintas industrias.

Los empleadores estadounidenses agregaron 165,000 puestos de trabajo durante octubre, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Las cifras estuvieron muy por encima de los 65,000 que esperaban los economistas encuestados por FactSet. Asimismo, el reporte de gobierno mostró que la tasa de desempleo se ubicó en 4.1%, mientras que el número de personas sin trabajo alcanzó los 7.1 millones.

“El informe de empleo de hoy refuta contundentemente los temores de que la economía se dirija hacia una desaceleración significativa”, afirmó Seema Shah, estratega global principal de Principal Asset Management. “El crecimiento de la nómina sorprendió positivamente, el desempleo retrocedió al 4.1% y la creación de empleo se mantiene generalizada”.

Los servicios profesionales y empresariales lideraron las contrataciones con 70,000 nuevos empleos. El sector sanitario incorporó otros 42,000 trabajadores, mientras que transporte y almacenamiento sumaron 25,000 puestos. La manufactura también mostró avances, con 19,000 nuevas plazas durante el mes.

El resultado destaca frente al débil comportamiento registrado durante 2025, cuando las empresas agregaron un promedio de apenas 10,000 empleos mensuales. En contraste, durante 2026 la creación de puestos de trabajo ha rondado los 86,000 al mes.

El reporte de la BLS también ofreció otro dato positivo: una revisión al alza de las cifras anteriores. La Oficina ajustó los resultados de agosto y septiembre, con un aumento en 84,000 empleos combinados, lo que significa que la contratación fue más sólida de lo que se había informado inicialmente.

Los salarios también registraron avances. En octubre, el ingreso promedio por hora de los empleados del sector privado aumentó 14 centavos, hasta alcanzar los $38 dólares. En los últimos 12 meses, el crecimiento salarial acumulado fue de 3.1%, mientras que la semana laboral promedio permaneció en 34.4 horas.

Sin embargo, las cifras favorables no significan que todos los trabajadores estén encontrando oportunidades con facilidad. Alrededor de 2 millones de personas llevaban al menos 27 semanas desempleadas, equivalentes al 27.6% de quienes buscaban trabajo. Además, 4.8 millones de estadounidenses tenían empleos de tiempo parcial por razones económicas, porque preferían trabajar jornadas completas, pero no habían conseguido esa posibilidad.

La fortaleza del mercado laboral también podría influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed), especialmente porque la inflación continúa por encima de su objetivo anual del 2%. Un mercado laboral sólido y el crecimiento de los salarios pueden mantener la presión sobre los precios.

“La resiliencia del mercado laboral mantiene a la Reserva Federal centrada en la inflación e impulsa aún más el debate político hacia una subida de tipos en diciembre”, señaló Olu Sonola, jefe de economía estadounidense de Fitch Ratings.

Si bien el comportamiento del empleo ha sido sorpresivamente positivo en los últimos meses, el panorama económico de Estados Unidos podría cambiar con la llamada ola azul en las elecciones intermedias, que dio a los demócratas el control del Congreso. El nuevo equilibrio político podría dificultar la aprobación de algunas propuestas económicas de Donald Trump y aumentar la supervisión sobre sectores como la inteligencia artificial.

Para 2027, las perspectivas estarán condicionadas no solo por la fortaleza del empleo, sino también por la evolución de la inflación, las tasas de interés y las decisiones fiscales que surjan de la nueva composición del Congreso.

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