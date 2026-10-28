Reserva Federal deja sin cambios las tasas de interés en octubre: esto dijo Warsh

Tras la finalización de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, anunció que las tasas de interés se mantendrán sin cambios. Esto significa que conservan su rango entre el 3.75% y el 4%.

La decisión fue muy bien recibida por los mercados, luego de que analistas sugerían que la Fed dejaría sin movimientos los tipos de referencia, a pesar de que en los últimos datos de la inflación de septiembre, el índice de precios al consumidor (IPC) subió 3.7% en el último año. Solo dos miembros del FOMC discreparon: la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, quienes estaban a favor de aumentar las tasas en un cuarto de punto porcentual.

“La inflación se mantiene elevada”, señala el comunicado de la Fed posterior a la reunión. “La recopilación de más información ayudará al Comité a determinar la postura política adecuada para garantizar que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2% fijado por el Comité en el plazo previsto. El Comité garantizará la estabilidad de precios“.

Kevin Warsh afirmó que, tras la decisión del banco central de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, hay indicios de que las condiciones financieras se han endurecido desde entonces.

“Hemos empezado a observar algunos cambios en las condiciones financieras y crediticias; se han endurecido para algunas empresas y hogares, tal como cabría esperar”, afirmó Warsh en su discurso posterior a la reunión. “Los participantes del mercado se están volviendo algo más selectivos en la asignación de su capital”.

No obstante, Warsh calificó estas condiciones financieras como un camino hacia la estabilidad de precios, dejando atrás las voces que aseguran que la economía de los hogares en los Estados Unidos está “ajustada” en general.

Asimismo, el presidente de la Fed aseguró que el banco central reducirá el número de reuniones para fijar las tasas de interés en 2027. Actualmente, el FOMC tiene 8 encuentros al año, a los que Warsh calificó de ser un “número adecuado”; no obstante, una de estas reuniones se realizará para centrarse en la estrategia general de política monetaria del año próximo, mientras que las restantes se ocuparán para definir la ejecución de dicha política con base en los hechos vigentes.

Incluso, Warsh sugirió que para 2028, la Reserva Federal podría tener dos reuniones centradas en debates estratégicos y reduciría a seis las que se centren en la definición de la política monetaria.

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