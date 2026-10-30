Walmart, Uber, DoorDash, entre otras empresas, están en el ojo de la FTC por precios dinámicos

El precio de un producto o servicio puede variar dependiendo de dónde lo compras, cuándo lo necesitas o qué plataforma utilizas. Todavía en la actualidad, las empresas fijan los precios publicados en sus páginas de internet y estanterías físicas con sus sistemas de cobro y no cambian hasta que la empresa lleve a cabo la reetiquetación de los productos. No obstante, con el avance tecnológico, la inteligencia artificial y las etiquetas electrónicas en tiendas físicas, ha comenzado una creciente incertidumbre sobre la aplicación de precios dinámicos que cambien con base en los perfiles de cada cliente. Los reguladores en Estados Unidos ya pusieron la lupa en esta cuestión.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ordenó a nueve grandes compañías entregar información sobre sus métodos para establecer precios personalizados y calcular la remuneración de sus trabajadores. Entre las empresas investigadas están Walmart, Target, United Airlines, Uber, DoorDash.

La lista también incluye a Delta Air Lines, JetBlue, Lyft e Instacart. Todas tienen 45 días, a partir de la recepción de las órdenes, para proporcionar la documentación solicitada.

¿Qué investiga la FTC sobre los precios de Walmart, Uber, entre otras empresas?

El organismo quiere determinar si las compañías utilizan información personal para cobrar cantidades diferentes a consumidores que adquieren los mismos productos o servicios.

La investigación contempla los precios de artículos comerciales, boletos de avión, viajes compartidos y entregas de comida. También busca conocer si los programas de fidelización, el historial de navegación y otros datos personales influyen en los precios que recibe cada cliente.

Para conseguirlo, la FTC solicitó información sobre los algoritmos, los datos utilizados y los procedimientos que intervienen en estas decisiones.

La investigación se realiza bajo la Sección 6(b) de la Ley de la FTC, que permite al organismo solicitar información para estudiar determinadas industrias. Las compañías que no entreguen los documentos podrían enfrentar acciones ante tribunales federales.

También investigan los pagos a conductores y repartidores

La revisión no se limita a lo que pagan los consumidores, la FTC también quiere conocer cómo Uber, Lyft, DoorDash e Instacart determinan cuánto reciben sus trabajadores por los servicios realizados.

Entre los datos solicitados están el uso del teléfono, las tasas de aceptación de ofertas anteriores y el historial de viajes o entregas. La agencia busca establecer si estas métricas influyen en los pagos mediante fórmulas que los trabajadores no conocen completamente.

“Tenemos la intención de examinar detenidamente la metodología poco transparente que algunas empresas de estos sectores pueden estar utilizando para determinar cuánto pagan los consumidores o cuánto se les paga a los trabajadores autónomos por el mismo producto o servicio”, señaló Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC. “Los consumidores merecen saber si las empresas utilizan sus hábitos de navegación web u otros datos personales para calcular el precio máximo que pueden cobrarles”.

¿Qué dice Walmart sobre sus precios personalizados?

La investigación llega en medio de las preocupaciones por las etiquetas electrónicas que algunos supermercados utilizan para actualizar los precios de sus productos.

Walmart ha defendido esta tecnología y su director ejecutivo, John Furner, aseguró que la compañía no utiliza información personal, como los ingresos o el historial de compras, para establecer precios individuales.

También explicó que las etiquetas digitales permiten actualizar los precios sin que los empleados tengan que reemplazar manualmente las etiquetas de papel.

Sobre Sparky, el asistente de compras con inteligencia artificial de la cadena, Furner afirmó que no utilizará información personal para establecer precios personalizados.

¿Qué consecuencias puede tener la investigación?

La nueva revisión sustituye un estudio iniciado a mediados de 2024, que, según la FTC, se concentró en intermediarios y consultoras externas en lugar de examinar directamente a las empresas que establecen los precios para los consumidores.

Los comisionados aprobaron las nuevas órdenes mediante una votación de 2-0. La iniciativa también está relacionada con una consulta pública realizada en agosto sobre la posibilidad de que utilizar datos personales sin informar a los clientes para fijar precios individualizados pueda infringir la legislación federal.

Por ahora, la FTC busca recopilar información y conocer cómo funcionan estas prácticas. Las órdenes no significan que las nueve empresas hayan sido declaradas culpables de alguna infracción.

También te puede interesar: