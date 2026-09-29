Etiquetas digitales en Walmart generan dudas sobre precios personalizados: esto dice el minorista

Ante el temor de muchos clientes de ser víctimas de la especulación debido a la implementación de la nueva tecnología de precios en la cadena minorista Walmart, la compañía busca aclarar a los consumidores que las “etiquetas digitales” en sus estantes no son personalizables dependiendo del perfil del comprador.

Recientemente, las pequeñas pantallas electrónicas ubicadas en los estantes de los supermercados Walmart han causado una serie de dudas entre los consumidores estadounidenses, quienes aseguran que las etiquetas digitales están siendo modificadas a precios personalizados o “precios de vigilancia”, es decir, que la cadena impone el costo de algún producto dependiendo del perfil del cliente.

Muchos consumidores están llegando a creer que la compañía establece los precios luego de analizar, el nivel de ingreso, historial de compra, disposición de la persona para pagar más, ubicación u hora del día, esto luego de implementarse la herramienta “Sparky”, un asistente de IA que interactúa con los clientes y busca conocer sus preferencias de compras.

Debido al aumento de las críticas, esta semana el director ejecutivo de Walmart Inc., John Furner, expresó en un comunicado: “No fijamos precios diferentes según quién seas o la hora del día, y no lo haremos. Ya sea que compres comestibles o aparatos electrónicos en una tarde calurosa o que tengas prisa por conseguir algo, nunca es motivo para cobrarte más”, aseguró.

Según la cadena minorista, más de 2,300 de sus tiendas en Estados Unidos ya utilizan etiquetas digitales, y prevé en los próximos meses expandirlas a todas sus ubicaciones, esto con el propósito de ahorrar tiempo a los empleados que cambian manualmente cada etiqueta de papel, mantener sincronizado el precio del estante con el de la caja, actualizar precios y promociones con mayor rapidez, reducir errores de precios y liberar al personal para atender a los clientes.

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