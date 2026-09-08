Cuánto gana un empleado de Target en EE.UU.: el salario y los beneficios que pocos conocen

Trabajar en Target puede significar bastante más que cobrar un salario por hora. La cadena minorista ofrece descuentos para empleados, cobertura médica para trabajadores elegibles, aportes al plan de retiro, programas educativos sin costo y otros beneficios que pueden aumentar considerablemente el valor total de la compensación.

En 2026, Target mantiene un salario inicial de entre $15 y $24 por hora, dependiendo principalmente del puesto y de la ciudad donde se encuentre la tienda o centro de distribución. La compañía asegura que el salario promedio de sus trabajadores de primera línea ya supera los $18.50 por hora.

Eso significa que una persona que trabaja 40 horas semanales durante todo el año cobra, antes de impuestos, entre $31,200 y $49,920 anuales, dentro de ese rango inicial. Con el promedio de $18.50 por hora, el ingreso anual equivalente sería de alrededor de $38,480.

Sin embargo, no todos los empleados trabajan 40 horas por semana y muchas de las vacantes de tienda son de tiempo parcial, por lo que el ingreso anual real puede ser considerablemente diferente.

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Cuánto paga Target por hora

La cifra de $15 a $24 es el rango de salario inicial que Target comunica a nivel nacional, pero eso no quiere decir que todos los nuevos empleados comiencen cobrando $15 ni que $24 sea necesariamente el máximo que puede ganar un trabajador.

Las vacantes actuales muestran diferencias importantes según el mercado. Por ejemplo, una oferta para Guest Advocate, puesto que incluye tareas de caja y atención al cliente, en Oak Lawn, Illinois, tiene un salario inicial de $17.25 por hora y un rango del puesto que llega hasta $25.90 por hora.

Una vacante de Overnight Fulfillment Expert en Chicago comienza en $17.75 por hora y señala un rango de hasta $26.65.

En Massachusetts, una oferta vinculada con mercancía general, alimentos y otras tareas de tienda comienza en $18.25 por hora, con un rango que puede alcanzar los $27.40.

La diferencia es importante: el salario inicial y el rango salarial del puesto no son lo mismo. El primero indica cuánto puede cobrar una persona al ingresar, mientras que el segundo contempla cuánto puede llegar a ganar dentro de esa posición.

Cuánto sería por semana y por año

Tomando como referencia una jornada de 40 horas semanales, los ingresos brutos aproximados serían:

A $15 por hora: $600 semanales y $31,200 anuales.

A $18.50 por hora: $740 semanales y $38,480 anuales.

A $20 por hora: $800 semanales y $41,600 anuales.

A $24 por hora: $960 semanales y $49,920 anuales.

Estos cálculos no incluyen horas extra, bonos, impuestos ni cambios en la cantidad de horas trabajadas.

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Descuento para empleados de Target

Uno de los beneficios más fáciles de aprovechar es el descuento para miembros del equipo. Los empleados reciben un 10% de descuento en Target y Target.com. El beneficio también puede extenderse al cónyuge o pareja doméstica y a dependientes que cumplan con los requisitos establecidos por la compañía.

Además, Target ofrece un 20% de descuento en determinados productos vinculados al bienestar, como productos frescos y artículos de actividad física.

Desde 2025, también existe un 20% de descuento en ropa y accesorios para adultos de marcas propias de Target. A eso puede sumarse otro 5% de descuento mediante una Target Circle Card, según explica la empresa.

Para alguien que compra habitualmente alimentos, ropa o productos para el hogar en Target, estos descuentos pueden representar un ahorro considerable a lo largo del año.

Más de 10,000 descuentos fuera de Target

Los beneficios no se limitan a las tiendas de la compañía. Target señala que sus trabajadores tienen acceso, mediante PerkSpot, a más de 10,000 descuentos y ofertas en categorías como restaurantes, viajes, entretenimiento, teléfonos celulares y productos electrónicos.

La disponibilidad y las condiciones pueden cambiar según el programa.

Seguro médico, dental y de visión

Los empleados que cumplen con los requisitos pueden acceder a planes médicos, dentales y de visión.

Target afirma que sus trabajadores por hora pueden llegar a ser elegibles para los beneficios de salud trabajando un promedio de 25 horas semanales. Algunas ofertas laborales de la compañía aclaran además que determinados beneficios médicos están disponibles para empleados elegibles después de 90 días.

Esto es especialmente relevante porque muchas posiciones de tienda son de tiempo parcial.

La compañía también ofrece atención médica virtual a través de CirrusMD. Los miembros del equipo pueden comunicarse por chat con un médico las 24 horas, incluso durante días festivos, sin copago por ese servicio.

Beneficios de salud mental

Target también cuenta con programas específicos de apoyo psicológico. A través de Spring Health ofrece servicios como terapia, coaching, ejercicios de bienestar y asistencia relacionada con problemas familiares, financieros, legales o de cuidado de otras personas.

La empresa también ofrece recursos de fitness, nutrición y mindfulness mediante la plataforma Grokker.

Plan 401(k): Target iguala hasta el 5%

Otro beneficio importante para quienes piensan permanecer en la compañía es el plan de retiro. Target ofrece el TGT 401(k) y señala que iguala las contribuciones del trabajador dólar por dólar hasta el 5% del salario elegible.

Además, ese aporte patronal tiene adquisición inmediata, es decir, el trabajador no tiene que permanecer durante varios años en la empresa para adquirir gradualmente el derecho sobre ese dinero.

Para un empleado que puede aprovecharlo, este beneficio puede tener un impacto importante en el ahorro de largo plazo.

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Se puede cobrar parte del salario antes del día de pago

Target ofrece acceso a DailyPay, una herramienta que permite a trabajadores elegibles acceder a parte del salario que ya generaron antes de la fecha habitual de pago.

La inscripción no tiene costo y Target indica que es posible transferir gratuitamente al siguiente día hábil el dinero correspondiente a horas ya trabajadas.

No se trata de un salario adicional: simplemente permite acceder antes a dinero que el empleado ya ganó.

Target también puede pagar los estudios

Uno de los beneficios menos conocidos es Dream to Be, el programa educativo de Target. La compañía ofrece a trabajadores estadounidenses elegibles acceso desde su primer día a carreras universitarias, títulos asociados, certificados y programas intensivos de capacitación a través de Guild.

Actualmente incluye más de 40 instituciones educativas y alrededor de 250 programas, algunos de ellos completamente cubiertos sin gastos de matrícula para el trabajador.

Target asegura que más de 10,000 trabajadores ya se graduaron a través del programa. Para una persona que busca un empleo mientras estudia o quiere capacitarse para acceder a un puesto mejor remunerado, este beneficio puede resultar especialmente atractivo.

Licencia familiar y ayuda para quienes tienen hijos

Los empleados elegibles también pueden acceder a licencia familiar pagada cuando llega un nuevo hijo por nacimiento, adopción, gestación subrogada o acogimiento.

Target ofrece además programas de apoyo durante el embarazo, servicios de doula para determinados trabajadores inscritos en planes médicos y beneficios de fertilidad.

La empresa contempla también reembolsos de hasta $10,000 para determinados gastos de adopción o gestación subrogada.

Otro beneficio es el acceso a servicios de cuidado de respaldo para hijos y para familiares adultos o mayores a cargo del trabajador.

Vacaciones, días por enfermedad y feriados

Los empleados que cumplen con las condiciones del programa pueden recibir vacaciones pagadas, días por enfermedad, feriados nacionales pagos y licencia familiar.

No todos los trabajadores tienen exactamente los mismos beneficios. Target aclara que la elegibilidad puede depender de factores como el puesto, el promedio de horas trabajadas, la antigüedad y los requisitos específicos de cada programa.

Por eso, antes de aceptar una oferta conviene revisar no solo cuánto paga por hora, sino también cuántas horas semanales garantiza el puesto y para qué beneficios califica.

¿Los empleados temporales reciben beneficios?

Target también contrata trabajadores de temporada, especialmente en los meses de mayor demanda.

La compañía ha señalado que estos trabajadores pueden recibir desde el primer día algunos beneficios, entre ellos el descuento del 10%, acceso anticipado al salario, atención médica virtual y recursos de salud mental. El salario inicial también se ubica dentro del rango de $15 a $24 por hora, según puesto y ubicación.

Las condiciones más amplias de seguro médico, tiempo libre y otros programas dependen de la elegibilidad.

¿Dónde solicitar trabajo en Target?

Las vacantes pueden consultarse en el sitio oficial de carreras de Target. Allí es posible buscar oportunidades por ciudad, estado, área profesional y tipo de empleo.

Entre los puestos habituales aparecen opciones de caja y atención al cliente, reposición, preparación de pedidos online, alimentos y bebidas, seguridad, almacén y liderazgo de equipos.

La propia compañía advierte además sobre las estafas laborales: Target indica que las solicitudes oficiales se realizan a través de su página de Careers o de su sistema Workday y que no pide información personal por mensaje de texto como condición para postularse.

Entonces, ¿conviene trabajar en Target?

El salario es solo una parte de la respuesta. Para un trabajador que comienza, una paga de entre $15 y $24 por hora puede competir con otras grandes cadenas minoristas, pero el valor del empleo aumenta especialmente para quienes pueden aprovechar el 401(k) con aporte de la empresa, los descuentos, la cobertura médica o la posibilidad de estudiar sin pagar matrícula.

También hay que mirar las horas. Una oferta de $18 por hora con pocas horas semanales puede generar menos ingresos que otra aparentemente peor pagada pero con una jornada más estable.

La recomendación es revisar cada vacante individualmente: Target publica el salario inicial y el rango de pago directamente en muchas de sus ofertas, lo que permite saber cuánto ofrece una tienda concreta antes de enviar la solicitud.

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